Lukijan mielipide: Paimenkirje meille kaikille – Keskipohjanmaan raamattuvyöhykkeellä seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuskeskustelua on ohjannut seurakunnan "paimentaminen", kirjoittaa Pride-aktiivi Virpi Karhu

Paimenkirjeitä lienee lähetetty kautta aikojen. Lähettäjä katsoo itsensä ”lauman paimeneksi”, oikeaoppiseksi, jonka tehtävä on muistuttaa tai oikaista yhteisöä harhaoppisuudesta tai väärään suuntaan kulkemisesta. Esimerkkejä paimenkirjeen lähettäjistä löytyy Martti Lutherista ministeri Sanni Grahn-Laasoseen.

Paikallisesti julkisuuteen tupsahti yli vuosi sitten silloisen seurakuntalaisen, nykyisen yhteisen kirkkoneuvoston pj:n Jukka Paanasen kirjoittama paimenkirje, jolla pyrittiin ohjeistamaan seurakuntaneuvostoa ja pappeja olla osallistumatta viime kesäiseen Pride-tapahtumaan (KP 2.7.2019).

Paimenkirje ei tuottanut toivottua tulosta lähettäjälleen, jälkipyykki lienee nyt kaikkien näkösällä. Seksuaalivähemmistöihin liittyvää yhdenvertaisuuskeskustelua Keskipohjanmaan niin sanotulla raamattuvyöhykkeellä on ohjannut juuri tämänkaltainen ”paimentaminen” ja uskonnollinen moraalikäsitys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Lähtökohtaisesti se on harmillista, kun on kyse ihmisoikeuksista. Oikeudesta tulla nähdyksi ja kuulluksi, oikeudesta olla olemassa sellaisena kuin on, oikeudesta etsiä itseään ilman pelkoa siitä, että on vääränlainen tai paha. Toisaalta keskustelun ajautuminen juuri uskonnolliseksi kuvastaa alueella vallitsevan ilmapiirin tausta-asetuksia. Nimitys ”raamattuvyöhyke” tulee ikävällä tavalla todeksi. Toisinkin voisi olla.

Paanasen paimenkirjeessä ollaan huolissaan mm. nuorten rippikoulujen sisällöstä ja siitä kenen opetettavaksi vanhemmat voivat laskea lapsensa. Hyvä kysymys, jonka jokainen voisi esittää itselleen hieman toisessa muodossa: millaisen moraalikäsityksen ja arvomaailman jätän jälkeeni? Annanko lapsen ja nuoren kysyä ja kyseenalaistaa, etsiä ja löytää itsensä vai annanko hänelle yhden ainoa oikean, sen omani? Tässä kohtaa syvälle keskipohjalaiseen istunut moraalikäsitys hyvästä, pahasta, oikeasta ja väärästä on aika ottaa tarkastelun kohteeksi.

Kirkko instituutiona on osa suomalaista yhteiskuntaa, jolla on mm. oma verotusoikeus eli jäsenmaksu. Kirkolliset opit ovat yhä osa peruskoulun opetusta ja rituaalina jopa valtiopäivillä. Siksi onkin hyvä, että avointa yhteiskunnallista vuoropuhelua käydään julkisesti, olipa sitten seurakunnan jäsen tai ei. Niin kauan, kuin kirkko instituutiona on osa valtiollista järjestelmää sen toiminta ei ole kenenkään yhteisön omaa, vaan lähestulkoon jokaisella kansalaisella on jonkinlainen kosketuspinta siihen.

Virpi Karhu

Pride-aktiivi

Kokkola

