Lukijan mielipide: "Selkeintä olisi, kun valtio eroaisi kirkosta", näin kokkolalainen Matti Savolainen näkee ratkaistavaksi kirkon, avioliittolain ja yhteiskunnan keskinäiset koukerot



Perjantaina 28.6. Keskipohjanmaa-lehdessä julkaistiin juttu kirkon suhtautumisesta sukupuolineutraaliin avioliittolakiin. Piispa Jukka Keskitalon mukaan kirkon kanta siihen ei lähiaikoina muutu. Yhteiskunnan suhtautumisen kirkkoon pitää siis muuttua.

Kirkko käyttää viranomaisvaltaa ja saa runsaita rahallisia avustuksia yhteiskunnalta, joten sen pitäisi noudattaa Suomen valtion lakeja ja määräyksiä. Sen ei pidä myöskään syrjiä ketään poliittisen kannan, sukupuolisen suuntautumisen tai minkään muunkaan henkilökohtaisen asian perusteella. Se kuitenkin katsoo oikeudekseen toimia kuten haluaa.

Tähän on olemassa hyvinkin yksinkertainen ratkaisu, mutta se koskee kirkkoa sinne mikä on sille kaikkein kipein kohta: yhteiskunnan antama rahoitus. Perussuomalaisilta nuorilta evättiin avustusrahat koska he eivät toimineet lakien mukaan, miksei kirkolta? Eräänlainen harrastejärjestöhän sekin on. Samoin vihkimisoikeuden rajoitus olisi paikallaan. Naimisiin vain maistraatissa ja loppuseremoniat saa jokainen suorittaa minkä harrastejärjestön tiloissa haluaa, helppoa.

Setan pääsihteeri Terttu Tarjamo haluaa, että kirkko luopuu Raamatun käsityksestä homoseksuaalisuudesta. Raamattuhan on hyvin jyrkästi sitä vastaan ja langettaa jopa kuolemantuomioita sellaista harjoittavia kohtaan. Onneksi meillä eivät uskovat sentään yleisesti vaadi Raamatun lakeja täytäntöön vaan ovat ns. rusinat pullasta -uskovia (valitsevat Raamatusta kuin rusinoita pullasta sellaisia kohtia, jotka tuntuvat mukavilta ja ohittavat sen epämiellyttävät käskyt, siis useimmat). Onhan olemassa sellaisiakin valtioita, joissa nuo Raamatun määräykset on sisällytetty lakeihin.

Selkeintä olisi, kun valtio eroaisi kirkosta ja koko valtionkirkkojärjestelmä purettaisiin. Kirkko saisi silloin vapauden tulkita Raamattuaan miten milloinkin tahtoisi. Tosin se silloin joutuisi myös itse rahoittamaan toimintansa, kuten muutkin harrastekerhot. Kun valtio eroaisi kirkosta, olisi ehkä mahdollista, että uskonvapaus nytkähtäisi vihdoin aimo askeleen eteenpäin eikä junnattaisi enää tällaisessa muka vapaassa uskonkäsityksessä.

Matti Savolainen

Kokkola