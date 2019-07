Siikajoella tieliikenneonnettomuuden tilanne ohi – Puita kuljettaneen raskaan ajoneuvon perävaunu kaatui tielle



Siikajoella on tapahtunut onnettomuus Rantsilan ja Siikajoen välisellä tie 807:llä. Tarkempi sijainti on Luohuan tienhaaran suunnalla, noin 5 kilometriä Paavolasta Rantsilan suuntaan, tiedottaa tieliikennekeskus.

Onnettomuudessa on mukana raskas ajoneuvo ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Poliisin mukaan puita kuljettaneen raskaan ajoneuvon perävaunu kaatui tielle ja auto on poikittain ajoradalla. Onnettomuudessa ei tullut henkilövahinkoja.

Tilanne on ohi raivaustöiden osalta.

Uutiseen lisätty klo 13.26 Kaleva-lehden tiedot poliisilta raskaasta ajoneuvosta ja henkilövahingoista.

Uutista päivitetty klo 13.52, tilanne ohi.