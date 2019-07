Muun muassa Haapajärvellä ja Kannuksessa toimiva Inwido Finland vaihtoi nimensä Pihla Groupiksi



Ikkuna- ja ovivalmistaja Inwido Finland Oy:n uusi nimi on Pihla Group Oy heinäkuun alusta alkaen. Yhtiön tuotemerkit säilyvät ennallaan ja liiketoiminta jatkuu kuten tähänkin asti. Nimenvaihdos ei vaikuta yritystietoihin, henkilöstöön tai omistussuhteisiin.

– Uudessa nimessä on suomalainen alkuosa, joka on totuttu yhdistämään ikkunoihin jo vuosikymmeniä. Loppuosa puolestaan kertoo, että kyse on yhtiöstä, jolla voi olla useita vahvoja tuotemerkkejä. Meillä ne ovat Pihla, Tiivi ja PihlaPRO, sanoo Pihla Groupin toimitusjohtaja Antti Vuonokari.

Syy nimenvaihdokseen on konsernin emoyhtiö Inwido AB:n päätös lopettaa Inwido-nimen käyttö eri maiden liiketoimintojen yhteydessä. Taustalla on emoyhtiön uusi strategia toimia omistajayhtiön tavoin ja tähdätä kasvuun hankkimalla omistukseensa lisää yrityksiä asumismukavuuden, sisäilman ja turvallisuuden piiristä.

Pihla Group Oy on tunnettu Pihla-, Tiivi- ja PihlaPRO-ikkunoista ja -ovista. Yhtiö työllistää noin 650 henkilöä, ja sillä on tehtaat Ruovedellä, Haapajärvellä, Kannuksessa, Kuusamossa, Pudasjärvellä ja Joutsassa. Pihla Groupin omistaa Inwido AB, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli 6,7 miljardia Ruotsin kruunua. Inwido AB:n tuotemerkkejä Suomessa ovat myös Pihla Groupin tytäryhtiöiden kautta omistetut Klas1, Profin, Sydänpuu ja Lämpölux.