Tiina Ruotsalan kolumni: Vuoden vanha taksiuudistus ei toimi



Olimme muutama vuosi sitten Tallinnassa lomailemassa. Lähtöpäivänä satoi kaatamalla ja päätimme tilata majapaikasta taksin satamaan. Aamulla olimme kuunnelleet Radio Suomen varoittavan jutun Tallinnan villistä ja vapaasta taksiliikenteestä, jossa huijataan tietämättömät turistit puille paljaille. Yksi meistä tokaisi sitten rappukäytävässä venäläiselle siivoojalle, että soitas meille taksi. Majapaikan edustalle kaarsi parhaat päivänsä nähnyt auto, jonka kuski näytti olevan joko siivoojan veli tai poikaystävä. Hän siirsi omat kamat syrjään ja nosti laukkumme tavaratilaan ja sitten mentiin. Matkan aikana saimme selvitettyä kynän ja paperin avulla, mihin olimme menossa.

Lasku oli seitsemän euroa, annoimme kympin.

Nauratti.

Pari vuotta tuon taksikeikan jälkeen – eli tasan vuosi sitten – Suomessa hyväksyttiin Bernerin taksiuudistus, joka lähensi Viron ja Suomen taksiliikennettä huomattavasti toisiinsa.

Nykyään kuulee valituksia siitä, kuinka kielitaidoton kuski ei löydä määränpäähän tai ojentaa asiakkaalle navigaattorin, johon pyytää kirjoittamaan osoitteen. Myös hinnoittelu on kirjavaa. On parasta menetellä samoin kuin Viroon matkaavia turisteja on neuvottu tekemään: kysy aina hinta etukäteen välttyäksesi ikäviltä yllätyksiltä. Se on muuten mittarilukemiin tottuneelle taksinkäyttäjälle yllättävän vaikeaa – vähän kuin epäkohteliasta.

Mikä sitten muuttui? Uudistuksessa luovuttiin esimerkiksi matkan enimmäishinnasta, koulutusvaatimuksesta ja kokemuksesta, taksivalosta, päivystysvelvoitteesta sekä taksamittarista. Kun uudistuksesta on nyt kulunut vuosi, taksipalveluiden käyttö on vähentynyt ja kuluttajien luottamus heikentynyt. Maksujen piti laskea, mutta todellisuudessa taksikyydin hinta on noussut.

Jokunen vuosi sitten sain viranomaisilta kirjeen, jossa huomautettiin taksiajolupani vanhentuvan. Olisin voinut uusia sen tietyn ajan kuluessa, muuten taksikortti pitäisi halutessa ajaa uudestaan. En jaksanut uusia, ja kiitos Bernerin, ei tarvitse ajaa uuttakaan. Voin hypätä taksin rattiin milloin vain suoritettuani ensin taksinkuljettajan kokeen suomeksi tai ruotsiksi.

Miten ihmeessä tämä uudistus meni läpi? Yhdessä yössä taksilakimme muuttui yhdeksi Pohjoismaiden liberaaleimmista!

Uusi liikenneministeri Sanna Marin on ilmoittanut, että uudistukseen liittyvät puutteet korjataan lakimuutoksilla mahdollisimman nopealla aikataululla. Todennäköisesti varsinainen lainsäädäntöhanke voidaan käynnistää vasta vuodenvaihteessa. Sanomattakin selvää on, ettei tällainen lainsäädännön kokonaisuudistus ole halpaa lystiä.