Lukijan mielipide: Runot kehityksen hedelminä – Kokkolalainen Helmi Nilsson näkee yhteiskunnan kehityksen ja epäkohdat runoista



Runojen ystävänä olen viime päivinä lukenut sivu sivulta monta runoantologiaa ja uudempiakin julkaisuja nykyrunoilijoilta. Mielenkiintoista on ollut seurata ihmisen ajattelua ja sen tuottamaa satoa vuosien varrelta. Monen muun tavoin olen huolissani ilmaston muutoksesta ja voin sen julkisesti todeta, koska se on varsin yleinen koko maailmaa koskettava puheenaihe tänä päivänä. Voinen sanoa senkin, että juuri siksi klassikkorunoilijoiden kirjoitukset ovat jälleen houkutelleet ajattelemaan ja ovat kyllä puhutelleet omaa minäkeskeisyyttäni. Lukemieni runoilijoiden teksteissä näkyy selvä yhteys luontoon. Ihminen on osa luontoa, eikä sen yläpuolella oleva kaikkivaltias. Juuri vanhemmissa runoissa ihminen käy jatkuvaa vuoropuhelua luonnon kanssa, hän on osa luonnon kiertokulkua, kehitystä ja myös vuodenaikojen vaihtelua. Ajatuksissani pyörivät ja korvissani soi nyt Aaro Hellaakosken Haukka-runo ja Juhani Siljon, lohen vaelluksesta kirjoittama upea runo Vastavirtaan.

Kirjoittaessani tätä, ajatukseni ovat vahvasti myös suomalaisuudessa, suomalaisessa runoudessa ja Suomen vaiherikkaassa historiassa. Juhani Siljo eli ja kuoli maamme itsenäisyystaisteluiden aikana ja Aaro Hellaakosken runot ovat syntyneen toisen maailmansodan jälkeen. Myös Hellaakosken runo Yksinäisyys kuuluu mielirunoihini ja sopii tähän yhteyteen. Kyseisiä runoja pidän suomalaisen luonteenpiirteen kuvauksina, sisun ja itsenäisen ajattelun symboleina sekä miehisyyttä kuvaavina taideaarteina.

Pitkään eläneenä historia ja nykykehitys ovat muokanneet omaakin ajatteluani, niin mieltymyksissäni runoihin kuin niiden muotoutumiseenkin. Vuosien varrella hyvin monet runot ovat sulautuneet ajatuksiini ja ehkä muokanneet persoonallisuuttanikin. Ajattelen, että ihminen on oman aikansa, ympäristönsä ja historiansa tuote. Jokainen perii tapansa ajatella ja uskoa elinpiiristään ja olosuhteistaan, läheisiltään ja ystäviltään. Kehdosta hautaan olemme jokainen alttiina vaihteleville vaikutuksille. Eri asia on kuitenkin, miten omaksumiamme vaikutteita käytämme joko omaksi tai yhteisömme hyödyksi tai epäonneksemme.

Nykyajan ihminen elää kehittyneessä hyvinvointia edellyttävässä maailmassa, ja siksi ajattelun ydin eli ajattelua muokkaava ilmapiiri ruokkii yksilöllisyyttä, itsekeskeisyyttä, etten sanoisi itsekkyyttä ja hetkellisyyttä. Kaikki tuo on näkyvissä mielestäni myös runojen kielikuvissa ja sisällössä. Tietenkin tämäkin mielipide on oman valikoivan ja itsekeskeisen minäni tuotetta ja siksi vanhana sota-ajan eläneenä onkin tunnustettava, että eniten olen taas tykästynyt klassikkorunouteen. Niissä ihminen hakee elämänsä esimerkit ja voimansa luonnosta. Hän ei havittele korkeuksiin ilman vaivannäköä ja uhrauksia vaan elää ja nauttii elämästään päivä kerrallaan sellaisena kuin se kohdalleen osuu.

Aloitin kirjoitukseni ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja koko maailmaa käsittävästä huolesta. Pohtiessani sitä, miten ihmisen tulisi tässä tilanteessa käyttäytyä ja parantaa maailmaa tulevaisuuteen tähdäten, yhdistin ajatteluni runojen kautta esiin nostettavaksi. Uskoakseni en myöskään ole ainoa, joka haluaisi kääntää katseensa taakse päin ja alkaa ajatella uudella tavalla pelastaakseen maailman uhkakuvilta, joista tänään niin paljon puhutaan. Olen joskus kuullut sanottavan, että taiteen tehtävänä on olla yhteiskunnallisten epäkohtien näyttäjä ja siten pyrkiä vaikuttamaan kehityksen kulkuun. Runoilijakin on taiteen tekijä ja minä olen tässä valinnut sen keppihevosekseni.

Helmi Nilsson

KOKKOLA