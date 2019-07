Lukijan mielipide: "Nyt olisi hyvä tilaisuus syödä luonnon ylijäämä", muistuttelee lukijamme mielipidekirjoituksessaan suomalaisesta kalasta proteiinin lähteenä



Pää punaisena pohditaan, miten hoitaa proteiinin tarve, kun lihansyönti on suuri kasvihuonekaasujen aiheuttaja.

Meillä Suomessa on sisävesiä 6 hehtaaria asukasta kohden, unohtamatta vielä merialueita. Kalantuoton on arvioitu olevan 20 kg hehtaaria kohden, ja jo sisävedet tuottavat 120 kg asukasta kohden vuodessa, kyntämättä kylvämättä. Lisäksi tämä on vielä vesistöjen hoitoa. Nyt ongelmaksi on noussut järvien rehevöityminen, sillä kaloja on vesistöissä liikaa. Ihminen on järkyttänyt luonnon tasapainoa tappamalla lajeja, jotka pitivät kala ja eläinkannat tasapainossa. Nyt olisi hyvä tilaisuus syödä luonnon ylijäämä. Esimerkiksi pitämällä merialueella hyljekanta kohtuullisena, syömällä ne (hylkeen perässä ovat esi-isämme tänne tulleet), jää kalaa syötäväksi koko Suomen kansalle.

Hyödynsin Ahvenlammen hoitokalastuksesta noin 50 kg ahvenia, särkiä ja haukia purkkikalaksi. Haukea myös kylmäsavustin. Jälkipolvet antoivat kiitettävän lausunnon tuotteista, jotka riittävät pitkään, vaikka tietysti olisi helpompaa hakea marketista.

On selvää, että jossain vaiheessa joudutaan maapallolla valitsemaan elämän ja kuoleman välillä. Silloin on eläinten kasvatuksen lopettaminen ruuaksi todennäköistä, niin että ruokitaan eläimet peltoviljelyn kautta. Ensimmäiseksi on lopetettava maatalouden nykytyyppinen tukeminen verovaroin ja yhtä aikaa ruuan kuljettaminen pitkiä matkoja. Viljelijöiden ei kannata olla huolissaan, sillä ruokaa pitää jonkun tuottaa aina, niin kauan kun ihmisiä on.

Seuraavat sukupolvet joutuvat ratkaisemaan valtavia ongelmia. Kaikkein suurin virhe on sulkea silmänsä tai lakata puhumasta ilmaston lämpenemisestä. Me suomalaiset olemme etuoikeutettuja, meillä on mahdollisuus tuottaa ruoka hiilineutraalisesti (Suomessa 16 asukasta neliökilometrillä vs. Bangladeshissa 1257 asukasta neliökilometrillä). Me voimme käyttää luontaisesti uusiutuvaa ruokaa, josta tällä hetkellä käytetään vain pieni osa. Kalat ja marjat, petokantojen pitäminen kurissa kestävällä tasolla, porotalous, hirvet, jänikset ja kanit, joihin turvauduttiin sota-aikana. Suomessa viljelymaata on puolihehtaaria asukasta kohti, ja siitä voidaan metsittää puolet hiilinieluksi, jos kasvatetaan kasveja vain suoraan ihmisravinnoksi. Suomessa ei tarvitse kuolla nälkään, jos vain on vihtiä.

