Pääkirjoitus: Kaustisen festivaalit eivät ole itsestäänselvyys – Ilman musiikkipitäjän talkoolaisia juhlat eivät onnistuisi



Kaustisella soitetaan ja tanssitaan seitsemän päivää sunnuntaihin saakka. Festivaalilla on Kaustisella jo puolen vuosisadan katkeamaton perinne, joka on tehnyt pitäjästä tunnetun myös valtakunnallisesti. Kaustinen tunnetaan ennen kaikkea musiikistaan, mutta myös festivaalin tuoma taloudellinen hyöty on merkittävä pitäjän yrittäjille.

Festivaalin asema maamme tunnetuimpana kansanmusiikkitapahtumana on vankkumaton, mutta mikään itsestäänselvyys se ei ole. Tänä kesänä alueella on kolmisenkymmentä esiintymispaikkaa ja nelisentuhatta esiintyjää. Viime kesänä juhlat keräsi 47 000 kävijää. Mikään ei ole esteenä samanmoiselle väkimäärälle, mikäli säät eivät aivan mahdottomiksi äidy.

Festivaaliorganisaatiolla on neljä työntekijää ympäri vuoden. Heidän varaan juhlia ei voida laskea. Tarvitaan mittava joukko toimihenkilöitä ja talkoolaisia, jotta pieni maalaispitäjä onnistuu järjestämään vuoden onnellisimmat päivät joka vuosi. Tänä kesänä näitä festivaalimuurahaisia on noin 450.

Vuosi vuoden jälkeen kaustislaiset kokoavat voimansa ja lähtevät talkoisiin, vaikka juhlien päättyessä monen mielessä häivähtää varmasti ajatus, ettei enää ensi kesänä. Maatalouspitäjässä esimerkiksi heinänteko osuu festivaalien aikaan. Tänä vuonna heinää on saatu tehtyä hyvissä ajoin, mutta käytännössä tämä on merkinnyt työpäivän jatkoa talkoissa, jo alueen infran rakentaminen on iso voimanponnistus. Nykyään oman talkoojoukkonsa muodostavat yövahdit, sillä ilkivalta näyttää pesiytyneen Suomeen pysyvästi.

Oman talkooväkensä vaatii myös jokakesäiset Nikulan kaksipäiväiset festivaaliravit, jotka tänä vuonna ravattiin viikonloppuna juuri festivaalien alla. Ja ne jotka soittavat, sinnittelevät vielä treeneihin.

Tapahtuma ei olisi mahdollinen ilman perhemajoitusta, jonka suosio on varmasti vain nousussa esimerkiksi Airbnb:n myötä. Festivaaliviikon aikana oman kotinsa ovet avaa reilut neljäkymmentä perhemajoittajaa, joita on Kaustisen keskustan ja talouskylien lisäksi myös Vetelissä.

Historiallisella Keski-Pohjanmaalla talkoohenki elää vielä vahvana. Tästä ovat todisteena myös viikonloppuna vietetyt herättäjäjuhlat, jotka keräsivät Nivalaan kolmisenkymmentätuhatta kävijää.

Kaustinen painii kuitenkin aivan omassa sarjassaan. Toistuvathan festivaalit joka kesä. Kaustisen talkoolaisia kannattaa kiittää koko maakunnan väen voimin. Kiitos!

Tiina Ruotsala