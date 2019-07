Seppo Luokkala kolumni: Yleisö löysi pelikentille

Olipa hieno pelipäivä näin paikallisesta vinkkelistä tuo lauantai. Ensin IK Myran laittoi HJK:n ahtaalle Naisten liigassa ja sitten KPV otti pääsarjassa ensimmäisen kotivoiton vuosikymmeniin.

Seurojen yhteinen yleisötavoite oli tietysti aika kunnianhimoinen, eikä siihen ylletty. Mutta aivan tyytyväisiä voidaan sekä Alavetelissä että Kokkolassa olla, kun yleisömääriksi voitiin ilmoittaa 1549 ja 2315.

Hienot katsojaluvut osoittavat, että kyllä jalkapalloa kannattaa pelata nimenomaan kesällä. Ei huhtikuun tai lokakuun räntäsateissa moisiin lukemiin päästä. Pahimmillaan voisi rospuuttoaikana joutua pilkkua siirtämään heinäkuun lukemista.

Naisten jalkapallosta olisi tietysti juuri nyt paljon sanottavaa. Pyhänä päättyneissä MM-kisoissa nähtiin, miten osaaminen menee kohtalaisen kovaa vauhtia eteenpäin. Siinä on Helmareilla tekemistä, että pysyvät edes nykyisellä etäisyydellä Euroopan kärkimaihin nähden.

Mutta sitten KPV:n tekemisiin liigassa. Lauantainen voitto voisi olla ikäänkuin uusi alku mollivoittoisesti menneelle kaudelle. VPS:n lyöminen oli iso ja tärkeä juttu, mutta Ville Koskimaan sanoja mukaillen vain tekohengitystä joukkueelle.

Lisää voittoja tarvitaan, jotta putoaminen ja karsintapaikkakin loittonisi. Asetelma on kuitenkin vähintään haastava. Monta tärkeää miestä puuttuu rivistä tulevina viikkoina, eikä uusien hankkiminen ole varmaankaan helppoa. Lisää vaikeuksia taisi tulla, kun lauantaina onnistuneelle Adam Vidjeskogille nousi jälleen keltainen kortti.

Hyviä pelimiehiä on varmasti maailmalla vapaana, kun siirtoikkuna aukeaa näinä päivinä. Heidän houkuttelemiseksi Kokkolaan tarvitaan epäilemättä merkittäviä taloudellisia panostuksia. Jo pelkästään sarjataulukko sanoo sen, että KPV ei aivan jokaista houkuttele.

Yksittäistä pelaajaa ajatellen peräpään joukkueessa pelaaminen on samalla uhka ja mahdollisuus. CV:hen tulee ikävä merkintä, jos on pudottamassa joukkuetta sarjasta. Muussa tapauksessa merkintä on tietysti positiivinen.

Jäädään kuulolle niin mahdollisten vahvistuksien kuin myös erikoisen Britto-tapauksen suhteen.

Tuleville mitalimiehille taputettiin lauantaina Keskuskentällä. Joukkueena eivät KPV ja VPS tällä kaudella mitaleita voita, vaan seuran palkittavina olivat ex-palloveikko Juha-Heikki Elo ja nykyinen kapteeni Koskimaa.

Kaksikkohan pelasti juhannuksena naisen hukkumasta Leikkarin rantaan. Käsittääkseni siitä tulee kummallekin mitali – mallia hengenpelastus.

Erinomaista toimintaa Juicelta ja Villeltä. Moiseen eivät kaikki pysty. Jos esimerkiksi tämän kolumnin laatija, olisi pelastusyritykseen ryhtynyt, olisi kesäkuun hukkuneiden määrä kasvanut 20:stä 22:een.

En näet ole mikään weissmülleri noissa uimapuuhissa.