Kaija Vähäsöyringin kolumni: Takapihan tyrannosaurus

Kanaharrastajana olen etuoikeutettu: saan omalla takapihallani seurata, millaista elämänmeno oli maapallolla mesotsooisella maailmankaudella noin sata miljoonaa vuotta sitten, kun hirmuliskot tömpsyttivät täällä.

Ainakin siitä saa hyvän aavistuksen kanoja tarkkailemalla. Ovathan linnut, kuten kanatkin, hirmuliskojen eli dinosaurusten jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa. Tutkijat ovat löytäneet fossiileista värikkään höyhenpuvun jäänteitä, ja onpa vielä munan sisällä kehittyvällä kana-alkiolla hetken pikkuruiset raateluhampaat ennen nokan muodostumista muistona hirmuisesta menneisyydestä.

KANAEMO vetää vertoja hirmuliskoemolle tipuja vartioidessaan. Siivet ja kaikki sulat levällään se hyökkää kohti tunkeilijaa. Armoa eivät saa edes oman parven jäsenet. Ja kuinka hellä ja huolehtivainen kanaemo on omille jälkeläisilleen. Syötävät osoitetaan kotkotuksen säestyksellä ja ruoka annostellaan sopivina paloina pikkuiselle nokan eteen. Yöksi tiput otetaan turvaan siiven alle.

Sielun silmin voi nähdä, kuinka suloiset, vielä pörröisen tipukarvan peittämät tyrannosauruksen poikaset "tyrikset", pikkupallerot, kököttävät kylki kyljessä emon huolella pehmustamassa pesässä. Tyristen jatkuva, vieno piipitys ja emon lyhyet "Ei mitään hätää"-vastaukset. Ja aivan kuten kanaemo, tyrannosaurusemo on pilkkonut kiinni juoksemansa saaliseläimen sopiviksi annospaloiksi vauvoilleen.

Jos on nähnyt, miten käy kanalaan harhautuneelle hiirelle, on saanut todistaa, miten hirmuliskot metsästivät. Teräväsilmäinen kana paikantaa pienenkin liikkeen, askel jähmettyy hetkeksi, ja sitten salamannopea syöksy ja nokan isku. Seuraavassa hetkessä muutkin kanat ovat paikalla ja sekunneissa hiiri revitään kappaleiksi.

HIRMULISKOUROSTEN on täytynyt olla yhtä machoja kuin kukot. Takapihan kosintamenoissa kierretään rinta rottingilla tipusen ympärillä, pyyhkäistään siivellä maata ja teputetaan varpailla tanteretta. Kumea kurkkuääni kertoo, että "Tässäpä olisi pystyvä sulho". Urho ei jätä kosiskelua pelkkään pullisteluun, vaan kananeitoa hurmataan myös herkuilla. Kyllä oli meidän Musti-kukon polleus huipussaan, kun se kerran toi lahjaksi kanaparvelleen saaliiksi saamansa sisiliskon.

Siinä on liitukauden saniaismetsää kaatunut ja tanner rytissyt, kun tyrannosaurus-sulho on liehitellyt tyristyttöä. Teputellut karjahdellen rinta kaarella ja esitellyt metsästäjän taitojaan. Tiedä vaikka tyrannokukotkin kiekuivat. Se vasta on ollut kiekaisu!