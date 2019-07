Lukijan mielipide: Viron laulujuhlat, kansan koossapitäjä – "Virolaisten suhtautuminen venäläisiin oli selvästi myönteisempi kuin suomalaisten vastaava"



Veljeskansamme vietti laulujuhliaan sunnuntaina, ja vuosia aloittamisesta oli kulunut 150. Saavutus on ainutkertainen, kun ottaa huomioon Viron asukasluvun, 1,32 miljoonaa, josta venäläisiä on 25 %.

Toinen ihmetyksen aihe on noin pienen maan olemassaolo alueella, jossa se on niin usein joutunut olemaan valloitushaluisten maiden kynnysmattona. Sille on täytynyt syntyä jo aikaisessa vaiheessa oma identiteetti, samuus, jota se vahvistanut omintakeisella kulttuurillaan.

Virolaisia on auttanut myös se taito, minkä he ovat saaneet politikoidessaan pienen maan roolissa. Mitään suuruudenhulluutta eli Suur-Viro-haaveita ei ole koskaan esiintynyt. Viisaan poliitikon pitää muistaa maansa koko, ja sen he ovat tehneet.

Suomi on ollut auttamassa, kun Viro alkoi pyrkiä pois Neuvostoliiton kahleista 1980-luvulla. Maamme avusti Viroa salaa kulttuuriavustuksien varjolla, mutta todellisuudessa rahat menivät nykyaikaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Oppia on otettu sen maan parhaista käytännöistä, mikä milloinkin on ollut heitä isännöimässä. Tämä selittää sen vauhdin, millä Viro astui heti itsenäistyttyään kehittyneimpien kansakuntien joukkoon, vaikka takana oli 46 vuotta takapajuisen suurvallan alamaisena oloa.

Suur-Viro-hankkeen puuttumisen ohella heiltä on muutakin opiksi otettavaa. Ehkä kymmenkunta vuotta sitten lehdissä oli gallup-kysely. Siinä oli tiedusteltu ihmisten mielipiteitä naapurimaidensa kansalaisista.

Mieleeni jäi sellainen tieto, että virolaisten suhtautuminen venäläisiin oli selvästi myönteisempi kuin suomalaisten vastaava. 1900-luvun sotahistorian muistaen sen pitäisi olla toisinpäin.

Vai onko sittenkään näin? Jospa tuo 46 vuotta samassa maassa asumista on opettanut virolaisille sen, että venäläiset ovat ihan samanlaisia ihmisiä kuin hekin. Hallinto ja sitä toteuttavat virkamiehet ovat eri asia.

Meille tällainen ajattelu on enimmäkseen utopiaa. Määritelmä, ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi, istuu suomalasissa syvällä. Sitä syvemmällä mitä vanhoillisempi sanonnan käyttäjä on.

Mikko Tunkkari

Veteli