Pääkirjoitus: Kaustisen festivaalia kehutaan läheisyydestään – Nykyajan festivaaliin kuuluu korkeatasoisen ohjelman lisäksi ohjeistoiminta



Kaustisen kansamusiikkijuhlat on monelle kesän kohokohta. Järjestäjille, esiintyjille ja monille muillekin se on myös valtava ponnistus, jonka jälkeen alkaa jo seuraavan tapahtuman suunnittelu.

Viime vuonna festivaalin käyntimäärä oli 47 800, mihin Kaustisella ollaan tyytyväisiä. Kävijämääriin vaikuttavat ohjelman ja esiintyjien lisäksi monet asiat. Mikä on sopiva määrä uutta ja vanhaa, kuinka paljon vaikuttavat olosuhteet tai jopa sää?

Suuri osa juhlien festivaalivieraista tulee Keski-Pohjanmaalta ja Uudeltamaalta. Myös muista pohjalaiskunnista saavutaan Kaustiselle, samoin Keski-Suomesta. Tapahtuma on kuitenkin valtakunnallinen ja jopa kansainvälinen. Kaustisen seutukunnan kehittämisjohtaja Petri Jylhä arvioi, että Kaustinen on entisten ja nykyisten asukkaiden kohtaamispaikka (KP 9.7.).

Avajaispäivä maanantai oli maksuton, ja tänä vuonna sen tarjosi yhdessä festivaalien kanssa Kaustisen seutukunta. Seutukuntajohtaja arvioi tiistain Keskipohjanmaassa, että alueen kunnista juuri Kaustinen osataan yleensä sijoittaa kartalle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tilastot eivät yllätä, kun puhutaan juhlien kävijäkunnan iästä. Suurin ryhmä ovat keski-ikäiset ja seuraavaksi eniten Kaustinen kiinnostaa 30–39-vuotiaita. Kunnianhimoisilla järjestäjillä on pähkäiltävää arvioidessaan tapahtuman houkuttelevuutta maailmassa, jossa on tarjolla kaikkea yllin kyllin – myös musiikkia Suomen kesässä. Kulttuuritapahtumat sisältävät parhaimmillaan ohjeisohjelmaa.

Nykyään aika usein tarjolla on seminaareja ja asiantuntijapuhetta kuten Kaustisellakin tänä vuonna. Hyvätasoisiin kulttuuritapahtumiin on mahdollista saada kiinnostavia puhujia ja vaikutusvaltaista yleisöä. Kaustisen kansanmusiikkijuhlillakin voi tavata suurin piirtein kenet tahansa suomalaisen johtajan tai päättäjän, vaikkei Kaustista mielletäkään varsinaiseksi näyttäytymispaikaksi.

Keskipohjanmaan haastattelema Salmisen perhe kuuluu festarikonkareiden joukkoon. Perheen äiti Sanna Salmisen sanoihin on monen varmasti helppo yhtyä. Hänen mielestään erityisen mukavaa on se, että esiintyjäryhmien ja yleisön raja-aita on matala: "Täällä on muusikoita, joilla on sydän paikallaan."