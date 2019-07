Pääkirjoitus: Opettajien työn olisi hyvä kiinnostaa, ja kuntien on kiinnitettävä huomioon olosuhteisiin



Tieto siitä, miten paljon kiinnostus opettajan ammattiin on vähentynyt, hätkähdyttää muitakin kuin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa (kesk.).

Hakijamäärät luokanopettajakoulutukseen ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen ovat vähentyneet rajusti viime vuosina. Vuonna 2013 hakijoita luokanopettajakoulutukseen eri puolille Suomea oli 8345. Tänä keväänä vastaava luku oli 4700. Lasku on niin selvä, että kysymys on jostain poikkeuksellisesta.

Yksinkertainen analyysi on se, että työ on raskasta eikä palkka vastaa pitkää koulutusta ja vaativaa työtä. Koulun tehtävä muuttuu, opetusmenetelmät uudistuvat ja koko yhteiskunnan muutos näkyy oppilaissa ja koululaitoksessa. Ei ole liioiteltua sanoa, että koulussa näkyy koko ihmiselämän kirjo iloineen ja suruineen. Lapset ja heidän vanhempansa ovat erilaisia kuin vaikkapa kolmekymmentä vuotta sitten.

Kun maallikko katsoo pelkästään opetussuunnitelmien vaatimuksia, ei kateeksi käy kouluväkeä. Pelkästään tekniset vaatimukset ovat suuret ja digiloikan ottaminen ei onnistu käden käänteessä. Usein lapset ovat aikuisia näppärämpiä, ja saattaa päästä unohtumaan, että digitaalisuus opetuksessa ei ole ainoastaan tekniikkaa vaan kysymys on loppujen lopuksi aina sisällöistä.

Suomessa on ylpeilty kauan hyvällä koulutuksella ja erinomaisilla opettajilla. Lasten ja nuorten tasaveroinen mahdollisuus saada opetusta on arvokasta. Luokkakoot, opettajien ammattitaito ja esimerkiksi se, millaista apua erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat, vaikuttavat suomalaisten elämään laajemmin kuin ehkä tullaan ajatelleeksi. Poliittisilla päätöksillä ohjataan koulutusta ja koulutuspaikkojen määrää.

Tiede- ja kulttuuriministeri sanoo STT:n haastattelussa, että hakijamäärän väheneminen heijastelee huolestuttavaa signaalia siitä, mitä suomalaisessa peruskoulussa tapahtuu. Näin voi todella sanoa.

Opettajan ammatti on tärkeä ja kuntien on tehtävä töitä, että opettajat viihtyisivät työssään. Mahdottomissa olosuhteissa ja liian suurissa luokissa eivät viihdy lapset eikä henkilökunta. Myös kodeissa on syytä miettiä, missä menee koulun ja kodin raja ja kenelle esimerkiksi kasvatusvastuu kuuluu.