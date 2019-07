Anni Saaren kolumni: viileä kesä sopii kulttuurimatkailijalle – tänä kesänä olen taidenäyttelyissä istunut Ladassa ja ihaillut kirveellä veistettyjä ilmeitä

Kesälomalla reissatessa huomaa, kuinka paljon Suomessa on museoita. Jokaisessa kylässä tuntuu olevan jokin erikoismuseo, ja kaupunkien museotarjonta on hämmästyttävän laajaa. Jotain mittakaavasta kertoo se, että Museokortilla pääsee sisään 300 museoon.

Olen itse päättänyt käydä joka kesä ainakin yhdessä taidemuseossa, jossa ei aiemmin ole tullut käytyä. Tämän kesän sää on suosinut sisäkohteita niin hyvin, että olen käynyt jo kolmessa kohteessa. Jyväskylän taidemuseo osoittautui loistavaksi kohteeksi koko perheelle. Emma Ainalan Dear Ambiguity -näyttely sopii hyvin teini-ikäisillekin, ja yläkerran taidetilassa lapset saivat tehdä erilaisia aisteja käsitteleviä kokeita.

Tiitus Petäjäniemen värejä hehkuva näyttely riemastuttaa kaikenikäisiä. Yuichiro Saton metsäaiheinen näyttely taas huokuu seesteisyyttä.

Vaasassa Kuntsin modernin taiteen museossa on esillä Hans Rosenströmin erittäin hieno No Land Is and Island -näyttely. Rosenström yhdistää ääntä, videota ja kuvaa oivaltavasti. Teokset eivät ole käsitekikkailua vaan tarjoavat aidosti uutta avaavia kokemuksia.

Kuntsilla on esillä myös taiteenkerääjä Lars Swanljungin kokoelmasta koottu näyttely. Se olisi erinomainen tutustumiskohde vaikka koululaisille, koska se näyttää niin laajasti nykytaiteen eri puolia.

Varsin monipuolinen on myös Vaasan taidehallissa oleva pohjoismaista taidegrafiikkaa esittelevä näyttely.

Laaja ja mielenkiintoinen on myös Orivedellä sijaitsevan taidekeskus Purnun kesänäyttely. Ihanalla paikalla järven rannalla sijaitsevassa Purnussa voi nähdä mm. maalauksia, veistoksia ja videotaidetta. Yhdessä teoksessa pääsee istumaan Ladaan.

Kävin Purnussa tänä kesänä ensimmäistä kertaa, ja itselleni voimakkain elämys oli tutustuminen keskuksen perustajan, kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen tuotantoon. Tukiaisen luultavasti tunnetuin teos on Mannerheimin ratsastajapatsas, mutta hän on suunnitellut myös Viljami Kalliokosken muistomerkin Kokkolaan. Purnussa on esillä sen luonnos. Se on hyvin erilainen kuin toteutunut teos.

Puiset luonnokset ovat inhimillisempiä kuin lopulliset teokset. Jokin siinä on, ihmiskäden ja puun liitossa.

Sen voi aistia myös Seppo Kalliokosken veistoksissa. Ja niitä voi parhaillaan nähdä Ullavassa taide Vionojalla.