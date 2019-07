Emilia Kallioisen kolumni: Näppäimillä se aika, kun uusi opiskelija saa ensikosketuksen sähkösopimuksiin, pölynimureihin ja Kelaan

Korkeakoulujen viimeisetkin opiskelijavalinnat julkistettiin pari viikkoa sitten. Tähän mennessä tieto opiskelupaikasta on tavoittanut suurimman osan tulevan syksyn "fukseista". On vuodatettu joko onnen tai surun kyyneleitä tai ei mitään. Jokunen hakija saattaa vielä kivuta kouluun varasijalta.

Opiskelupaikkaa varten on paiskittu töitä vaihtelevasti vuoden, kevään tai koko lukion ajan. Korkeakoulusta havitteli paikkaa Ylen mukaan 152 000 hakijaa. Suurin piirtein kolmasosa heistä onnistui. Pääsykokeen selättäminen tuottaa suuria tunteita. Elämä etenee. Uunituore opiskelija aloittaa puhtaalta pöydältä, eikä häntä voi vielä syyllistää "laiskanpulskeaksi syöttöporsaaksi".

Opintopolussa "Otan opiskelupaikan vastaan sitovasti" -raksin ruksaamisen synnyttävän euforian jälkeen alkaa todellisuus pikkuhiljaa konkretisoitua. Ensimakua saa uudesta, jännittävän itsenäisestä elämästä lukuisien järjestelyjen myötä, jotka on tehtävä ennen opintojen alkua.

Ensitöikseen on löydettävä koti tulevalta opiskelupaikkakunnalta.

Vuokra-asunnot, erityisesti yksiöt, ovat kiven alla, kaikenlaisilla markkinoilla. Jonot opiskelija-asuntosäätiöiden suosituimpiin kohteisiin ovat helposti vuoden tai puolentoista mittaisia. Solukämppiä toki on yleensä tarjolla. Yksityisillä markkinoilla asuntonäyttörumba on mahdollisuus, mutta erityisen hankalaa niille, jotka asuvat toisaalla. Ei sitä Turussa voi joka päivä lähteä käväisemään. Moni on myös kesän kiinni töissä.

Asunnon nappaamisessa onkin pitkälti kyse ajoituksesta, tuurista ja tyytymisestä siihen mitä tarjolla on. Ilmoitus asunnon tarpeesta Facebookissa voi myös auttaa.

Kotinsa turvaamisen ohella on mietittävä muitakin aikuisten juttuja, kuten vakuutusta ja sähkösopimusta. Ehkäpä jopa pölynimurimallien vertailua, mikäli vanhempien vanha ei mukaan irtoa.

Kansaneläkelaitoksesta kannattaa hyvissä ajoin hakea opinto- ja asumistukea. Kela suosittelee täyttämään opintotukihakemuksen nopeasti opiskelupaikan vastaanotettua. Vuokrasopimuksen allekirjoitettua saa hakea yleistä asumistukea. Uusi osoitetieto ilmoitetaan maistraattiin ja Postiin.

Korkeakoulut lähettävät oman infopakettinsa. Lukuvuosi-ilmoittautuminen, opiskelijakortti, YTHS ja käyttäjätunnuksia. Sisäistettävää on nuoreen mieleen runsaasti. Se myös varmasti ottaa päivästä aikansa.

Onneksi motivaation tarjoaa odotus ja into ensimmäistä opiskelusyksyä varten. Tulevien rientojen lomassa ei uutta imuria välttämättä kerkeä edes korkkaamaan.