Lukijan mielipide: Myranilaiset ja kruunupyyläiset tarjoavat mallia Helsingin herroille ja rouville naisten jalkapallossa



Keski-Pohjanmaan suomen- ja ruotsinkielinen lehdistö on jo vuosia uutisoinut naisjalkapallosta suomalaisten tiedotusvälineiden keskiarvoa paremmin. Ehkä osin tämän pohjatyön ansiosta näyttää nyt nimenomaan Keski-Pohjanmaalla näkyvän ensimmäisenä naisjalkapallon suosion voimakas kasvu.

Se, että jalkapallon naisten liigaa katsoo yli 1500 maksanutta katsojaa, kuten Alavetelissä viime lauantaina, on jotain todella ainutlaatuista.

Alavetelin ja IK Myranin poikkeuksellinen toiminta ja suosio on ollut nähtävissä jo pitkään. Myranin kotiotteluissa on huononakin päivänä ollut kansaa enemmän kuin eteläisen Suomen suurten kaupunkien otteluissa parhaina päivinä.

Laskin Suomen Palloliiton sivuilta naistenliigan neljän kärkijoukkueen katsojaluvut touko-heinäkuulta. Niin uskomattomalta kuin asia kuulostaakin, Myranin kotiotteluissa on käynyt tänä aikana enemmän katsojia kuin kaikkien neljän kärkijoukkueen (HJK, Kups, FC Honka, Tips) kotiotteluissa yhteensä.

Tiistain Keskipohjanmaa (KP 9.7.) kertoi, miten naisjalkapallon huuma leviää koko Euroopassa. Monet suurseurat eri maissa ovat voimistamassa satsauksiaan naisjalkapalloon ja Palloliiton toimijat ovat olleet innostuneita esimerkiksi siitä, miten lopulta jopa Real Madrid lähtee mukaan naisfutikseen.

Ennen kuin Palloliiton johtoporras varaa lippuja Madridiin sikäläiseen toimintaan tutustuakseen, voisi yllä kerrottujen lukujen valossa ajatella, että Helsingin herroilla ja rouvilla olisi jotain opittavaa myös Suomen sisällä.

Jalkapallo on yhteisöllistä toimintaa ja Kruunupyyssä on onnistuttu koko yhteisön integroinnissa oman joukkueen rinnalle. Miten tämä ihme on tehty, sen tietävät vain myranilaiset ja kruunupyyläiset.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Myran säilyttää paikkansa liigassa ja seuran ihmeellinen tarina saa lähivuosina vielä jatkoa ties millaisiin mittasuhteisiin. Ja kyllä, kuten Magnus Slotte sanoo ÖT:ssä, Amanda Kassin olisi jo pitkään pitänyt olla vakiojäsen nuorisomaajoukkueissa.

Asko Ali-Marttila