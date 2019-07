Pääkirjoitus: Suuret suunnitelmat, epävarmat markkinat



Kesän korvalla aluekehittämisen konsulttitoimisto MDA julkaisi maakuntakeskusten vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen. Sen mukaan maan piskuisimpiin kuuluvan Keski-Pohjanmaan keskus Kokkola kasvaa lähivuosikymmeninä – niukin naukin.

Muun maakunnan kannalta lantin toinen puoli on sama kuin kautta valtakunnan. Väki pakkautuu keskuksiin maaseudun väestön vähetessä.

Kokkolan vinkkelistä ennuste siis oli myönteinen. Positiivisesti asiaa ajattelevat myös Kokkolan kaupunkisuunnittelijat. Lähivuosien tavoitteena on saada Kokkolan ydinkeskustaan parisentuhatta uutta asukasta. Pääkohteena ovat erityisesti lapsiperheet (KP 12.7.).

Niin kuin kaikki muutkin suunnitelmat, ne toimivat ylivoimaisesti parhaiten tietokoneohjelmissa ja tulosteissa. Käytännön testin tekevät markkinat joka ikinen päivä. Uusia asuntoja ei rakenneta, mikäli niillä ei ole riittävästi kysyntää. Kokkolassa toki suunnitelmien toteuttamista ovat merkittävästi hidastaneet muutamat kaavavalitukset.

Tylyä realismia on toisaalta sekin, että esimerkiksi viime vuonna uudiskohteiden toteutuneet kaupat Kokkolassa suorastaan romahtivat. Vertailukohtana tosin olivat vuoden 2017 erittäin kovat luvut.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toukokuun asuntomarkkinakatsauksessa ennakoitiin, että elämme juuri nyt "kohtalon kesää". Riskit kasvavat, elleivät tavalliset asunnonostajat palaa pian asuntosijoittajien rinnalle, katsauksessa arvioidaan.

Rakennusteollisuuden kevään suhdannekatsauksessa taas arvioitiin rakentamisen siirtyvän ensimmäisenä isona toimialana laskusuhdanteeseen. Sinänsä ei mikään ihme, kun takana on neljä vuotta jatkunut muuta taloutta nopeamman kasvun kausi.

Kun näihin arvioihin lisätään valtiovarainministeriön kuukauden takainen näkemys Suomen talouskasvun taittumisesta yhden prosentin tietämille, mitään asuntokaupan ilotulitusta ei ole näköpiirissä.

Kaiken perustana niin Kokkolassa kuin muuallakin tietysti on, että tarjolla on oikeanlaisia asuntoja, oikeaan hintaan. Monien keskustaan mielivien potentiaalisten uusien kerrostaloasunnon ostajien ongelmana on taajaman ulkopuolella olevan vanhan asunnon myyminen. Pyyntihinnat eivät tahdo vastata markkinatodellisuutta.

Yksi makrotaloudellinen seikka näyttää tukevan asuntomarkkinoita niin kauas kuin silmä siintää. Se on korkotaso, jonka noususta monenkirjavat pankkiirit ovat jo vuosikymmenen varoitelleet. Mitään merkkejä sellaisesta ei edelleenkään ole. Pikemminkin on alettu keskustella, onko nollan kanssa vuosia flirttaillut korkotaso uusi normaali.