Pääkirjoitus: Kuin kirkko pienoiskoossa – Kokkolan suomalainen seurakunta on marinoitunut alkukesän ihan itse maustamassaan sopassa



Rehellisyys ja avoimuus ovat yleisesti arvostettuja hyveitä uskontokunnista riippumatta. Erityisesti niiden sisällä.

Jos esimerkiksi ollaan sitä mieltä, että johonkin kirkolliseen virkaan ei voi valita ihmistä hänen näkemyksensä ja vakaumuksensa vuoksi, sen voisi ihan kohtisuoraan ja sumeilematta ilmoittaa.

Kokkolan suomalainen seurakunta on marinoitunut alkukesän ihan itse maustamassaan sopassa. Kappalaisen virkaan ei kelvannut pitkäaikainen seurakuntapastori Emilia Teerikangas aivan ilmeisestä syystä. Hän oli viime kesänä mukana Kokkolassa järjestetyssä Pride-tapahtumassa, jossa kirkon ovet olivat kaikille avoinna.

Se oli Kokkolan kirkollisten päättäjien enemmistön mielestä ns. väärää politiikkaa. Virkaan valittu Johanna Björkholm-Kallio ei ottanut Kokkolan paikkaa vastaan. Hän menee kappalaiseksi Pietarsaareen. Konservatiivisen imperiumin vastaiskun varmistus oli jättää Teerikangas valitsematta varalle. Hakijoita virkaan oli tasan kaksi.

Kokkolan tapaus on yksittäinen, mutta kuvastaa koko evankelisluterilaisen kirkon tilannetta. Konservatiivien mielestä kirkko on liian liberaali. Erityisesti avioliittokäsityksessään se on Raamattua – soveltuvin osin – kirjaimellisesti tulkitsevan joukon mielestä mielistelemässä maallista valtaa ja suorastaan luopumassa ”oikeasta uskosta” esimerkiksi osallistumalla Pride-tapahtumaan.

Tällaiseenkin näkemykseen on luonnollisesti jokaisella kirkon jäsenellä luovuttamaton oikeus. Ihan samalla tavalla kuin liberaaleilla, joiden mielestä kirkolliskokous venyttelee ja vitkuttelee samaa sukupuolta olevien vihkimisessä.

Puun ja kuoren välissä on keskimäärin enemmän liikkumatilaa kuin kirkolle kasvonsa päivittäin antavalla arkkipiispa Tapio Luomalla. Vaikka kuinka lempeästi ja sovittelevasti sanansa asettelee, osa jäsenistöstä pahoittaa mielensä.

Sekin on suoraan todettava, että Raamatussa suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on kategorisen kielteistä. Heti perään on esitettävä kysymys noiden tekstien kulttuurisidonnaisuudesta. Heijastavatko ne ennen kaikkea oman aikansa käsityksiä? Vai ovatko ikuista jumalallista ilmoitusta, jota ihmiset – usein maallikot – tuhansien vuosien päästä erehtymättömästi tulkitsevat?

Jeesus Nasaretilaisen linjauksia homoseksuaalisuudesta harvemmin siteerataan. Sen vuoksi, että niitä ei ole.