Lukijan mielipide: "Sallittakoon opiskelijoille kesäloma ja perustulo, mutta yhdellä ehdolla" – Kannuslainen Kari Nivala vertailee aiempien ikäluokkien koettelemuksia korkeakouluopiskelijoihin



Tietojen mukaan tänäkin vuonna Suomeen saapuu noin kaksi ja puolituhatta thaimaalaista marjanpoimijaa. Määrä on hieman aikaisempia vuosia vähemmän, koska heihin kohdistuneiden väärinkäytösten vuoksi viisumien määrää on vähennetty. Myös työehtojen ja olosuhteiden valvontaa on parannettu.Tämä on oikein, sillä tänne lainarahalla tullessaan he ottavat aikamoisen riskin.

Useat tänne riskirahalla pitkää päivää tekemään tulevat sanovat tekevänsä niin, koska haluavat näin muun muassa maksaa lastensa koulunkäynnin. Myös muualla tuolla ”ulkomaailmassa” olen kuullut vanhempien tehneen suuriakin taloudellisia ja muita uhrauksia lastensa opiskelun eteen.

Kaikki nuoret, jotka kouluun ja opiskelemaan pääsevät, ovat etuoikeutettuja. On edelleen maita, kuten Kiina ja Intia ja monet Afrikan maat, joissa esimerkiksi tyttöjen koulutus on melko mahdotonta.

Vaan silti surkeimmassa asemassa ovat suomalaiset korkeakouluopiskelijat. No, onhan heillä maksuton koulutus, myönnettäköön. Kuten, myös halpakorkoiset opintolainat ja asumisen tuet. Mutta silti heiltä puuttuu se suurin ihmisoikeus, nimittäin oikeus valtion kustantamaan kesälomaan. Samoin kuin vastikkeeton perustulo. Näin he joutuvat talven opiskeltuaan menemään kesätöihin jopa viiden tai useamman vuoden ajan, mikä nykyisen elinaikaodotteen huomioiden on pitkä aika. Sairastuvat sitten uupumukseen ja masennukseen. Tämän on Suomen ylioppilaskuntien liitto ansiokkaasti tuonut julki, josta heille kunnia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mutta mistä tämä kesäloma ja perustulo sitten kustannettaisiin? Aina voi vaikka keksiä uusia veroja. Siksi meillä on uusi hallitus, joka nauttii vastavalitun eduskunnan enemmistön luottamusta.

Sallittakoon opiskelijoille kesäloma ja perustulo, mutta yhdellä ehdolla.

Kun Suomessa on paljon koulutettuja eri alojen tutkijoita, jotka osaavat antaa vastauksen useaankin eri asiaan, haluan vastauksen yhteen kysymykseen: Aikaisemmat ikäluokat joutuivat lunastamaan maan itsenäisyyden suurin uhrauksin, sekä myös maksamaan sotakorvaukset ja jälleenrakentamaan maan pitkiä työpäiviä tehden ilman lomia. Myös minä muistan ajan, jolloin vanhemmat tekivät kuusipäiväistä työviikkoa – ilman pitkiä lomia. Kuinka he jaksoivatkaan työtaakkansa alla ilman, että sairastuivat uupumukseen ja masennukseen? Vastausta odottaessa.

Kari Nivala

KANNUS