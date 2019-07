Tarinaniskennän ykkönen löytyi tänä vuonna Tukholmasta - Elämänmalja löysi puolestaan kodin Elämäntarina-lehden päätoimittaja Liisa Enwaldin luota



Kärsämäellä järjestetyn kahdeksannentoista Tarinaniskennän Suomenmestaruuden voitti Tukholmassa asuva Eino Kaitala tarinallaan ”Pinttynyt poikamies”. Tarinan nimi on sama, joksi Kaitala armeijassa nimettiin.

Kaitala anoi armeijassa kihlalomaa, joka hänelle myönnettiin. Ainoa heikko puoli asiassa oli, että morsianta hänellä ei ollut hänellä mielikuvituksessa. Kaitala kuitenkin ajatteli löytävänsä sellaisen loman aikana. Hän matkusti kotikunnaille Pohjolan korpeen. Sieltä heitä lähti kaksi autolastillista juhannusjuhliin. Kaverit lohduttivat Kaitalaa sanomalla: "Kyllä me Eikka sinullekin löydetään ikimuistoinen kihlakumppani".

Illan päätteeksi haaviin ei ollut kuitenkaan jäänyt yhtään ehdokasta. He päättivät, että eihän tässä tarvita kuin todistuskauppa, joten he ajoivat yöllä neljän aikaan kello- ja kultasepän luo. Sieltä hän sai hankittua sormuksen, jossa valmiiksi luki Anneli. Vain vuosiluku muutettiin.

Yksikköön palatessa sateli onnitteluita, jolloin Kaitala uskoi itsekin hetken olevansa kihloissa sen tuntemattoman Annelin kanssa. Joukkueenjohtaja sai kuitenkin lopulta tietää, että kihloja ei tosiasiassa ollutkaan. Tämä tapahtui lippalakin jo vaihduttua karvalakkiin.

Tuomaristo perustelut Kaitalan tarinan voitolle olivat, että tyyli oli selkeä ja lupsakka, sekä tarina oli omakohtainen. Eino Kaitala oli valikoitui myös yleisön äänestyksen suosikiksi.

Toisen sijan nappasi joensuulainen Timo Munne tarinallaan ”Vatsa löysällä”, joka oli uskottava, traaginen ja jonkin verran koominen tarina.

Kolmas sija puolestaan meni Sirkka Huhtahaaralle tarinalla ”Tapahtui Muhoksella”, jossa kerrottiin, kuinka mies etsi naista, mutta löysikin ruumiin. Loppu oli yllättävä.

Elämäntarinayhdistys myös palkitsee vuosittain jonkun arvostetun kirjoittajan tai toimijan Elämänmaljalla. Tänä vuonna se myönnettiin Kajaanis-lähtöiselle Elämäntarina-lehden päätoimittajalle, kirjailija ja filosofian tohtori, Liisa Enwaldille. Ansioluettelo Enwaldilla on mittava. Hän on muun muassa suomentanut Saksan kielestä runoja ja hänellä on omia teoksia toistakymmentä. Enwaldille on myös myönnetty Eino Leinon palkinto.