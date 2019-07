Lukijan mielipide: Kokkolalainen Jairi Palonen pohtii mielipidekirjoituksessaan ruotsinkielisyyttä vientituotteena Pohjoismaihin ja ilmiön syitä



Viime vuosina on suomenruotsalaisia muuttanut vuosittain Ruotsiin noin 700-800 henkeä. Muuttoliike on ollut 2000-luvulta vuoteen 2019 noin 21 000 henkilöä. Kokkolastakin on ollut lähtijöitä noin 500 henkeä 2000-luvulta alkaen. Viime vuonna päästiin ennätysmäärään, noin 80 henkeen. Ahvenanmaalaiset eivät tarvitse suomea enää missään, kun he jättivät vuonna 2007 pakkosuomen kokonaan. Ja kun vielä korkeakouluopinnotkin voi helpolla suorittaa Suomessa pelkällä ruotsilla, jää tästäkin lasku Ruotsin muuttoliikkeen myötä suomalaisille.

Voisi olla järkevää miettiä, miten tarpeetonta poismuuttoa kyettäisiin kitkemään. Pohjanmaan ruotsinkielisten suomen kielen taito on yksi konkreettinen asia. Jos suomea opitaan hyvin jo koulussa, mahdollisuuksia aukeaa paremmin myös kotimaassa. Tätä suomen oppimista vahvasti ruotsinkielisillä alueilla pitäisikin tehostaa. Miten paljon menetämmekään suomenkielisiä valmistuvia nuoria Etelä-Suomen työmarkkinoille kaksikielisyyden takia. Yhtenä syynä ovat kaksikielisten kuntien virat sekä ammatit, joissa vaatimuksena kaksikielisyys. Työympäristö on kuitenkin suomenkielinen – näitä mielipiteitä on kuultu nuorten suusta. Miten paljon omat talousalueet menettävätkään tämän muuttoliikkeen takia.

Äskettäin havaittiinkin, että erityisesti maamme sosiaali- ja terveysalalla ilmenee jo nyt työvoimapulaa eläköitymisen takia. Huomattava osa alan asiantuntijoista ja työvoimasta hakeutuu saamansa ruotsin kielen taidon turvin nimenomaan Ruotsiin ja Norjaan. Edes koulutusmäärien lisääminen ei kuulemma pysty enää korjaamaan syntynyttä vajetta. Nyt RKP onkin huolissaan ruotsin kielen vähenemisestä. Yksi syy, millä halutaan vahvistaa ruotsin kielen asemaa, koskee hallituksen muutosta toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta. Siis peruskoulusta aina korkeakouluihin saakka ulottuvan ruotsin kielen oppivelvollisuuden yhtenä tärkeänä perusteena olisi se, että köyhä Suomi kouluttaa ja maksaa asiantuntijoita sekä työvoimaa myös rikkaille länsinaapureillemme. Siellä on sama tilanne osaavasta työvoimasta eläköitymisen takia, sekä palkkataso parempi. Mitä saa Suomi tilalle?

Jairi Palonen

KOKKOLA