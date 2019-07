Pääkirjoitus: Kokkolassa on jo nyt paljon turisteillekin – Voisiko uusina innovaatioina olla vaikka lasiseinäisiä merimajoja matkailijoille?



Kokkola voisi olla nykyistä suositumpi matkailukohde, jos kaikki herkut osattaisiin esitellä matkailijoille ja potentiaalisille tulijoille. Toisaalta tarvitaan aina erityistä "sitä jotain", mitä ei ole muualla. Moni turistikohde Suomessa ja maailmalla tunnetaan jostakin tietystä asiasta, jota kuvataan, josta kerrotaan sosiaalisessa mediassa, jaetaan kuvia ja kokemuksia.

Joskus on tullut mietittyä, mitä Kokkolaan tuleville matkailijoille kertoisi etukäteen. Kalajoelta ja Pietarsaaresta on toisinaan helpompi keksiä kohteita. Keskipohjanmaa kysyikin toukokuussa lukijoiltaan parhaita turistikohteita Kokkolassa. Kärkipaikoilla olivat Vattajan hiekkaranta, Vanha kaupunki sekä Kahvila Saha. Mainintoja saivat Tankarin majakkasaari ja Toivosen eläinpuisto.

Vattajan hiekkaranta Lohtajalla on täysin ainutlaatuinen paikka, jota ei oikeastaan pysty edes kuvailemaan. Kannattaa käydä paikalla toteamassa luonnon ja rannan kauneus. Laivamatka Tankarin karulle ja kauniille majakkasaarelle on elämys, joka on jokaisen keskipohjalaisenkin ulottuvilla, kun halutaan harrastaa lähimatkailua.

On itsestään selvää, että Kokkolan erityisyys on meressä ja siihen liittyvissä elementeissä; merellisessä maisemassa, karussa kauneudessa, mahdollisesti ruuassa, kulttuurissa ja historiassa, veneilyssä ja venerakentamisessa. Pelkästään perinteiset venetsialaiset kaikkine valoineen on kokemisen arvoinen juhla.

Tarvittaisiinko erilaisia, uusia innovaatioita? Vaikka lasiseinäisiä majoja, joista ulkomaiset matkailijat voi katsoa merta ja vaikkapa myrskyä tietysti kalliilla rahalla, syödä kalakeittoa ja kuunnella merimiestarinoita. Tai kaukaa tullut turisti saattaisi haluta tutustua "tavalliseen" keskipohjalaiseen perheeseen ja kotiin.

Markkinointi on uskomattoman tärkeätä, mutta sen onnistumiseksi tarvitaan aitoja elämyksiä tuottavia kohteita ja toimivia palveluita, ostosmahdollisuuksia ja yksinkertaisesti rahalle vastinetta.

Kokkolassa on erinomaisia oppaita, jotka osaavat tehdä kiehtovia kierroksia ja vastata suurin piirtein kaikkiin kysymyksiin, että vaativatkin matkailijat saavat vastauksia. Nyt pitää vain saada lisää matkailijoita ammattimaisilla toimilla. Kokkola on niin hieno paikka, että matkailijoiden saamisen ei pitäisi olla mahdotonta.