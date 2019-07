Lukijan mielipide: "Selvä luottamuspula on tällä hetkellä olemassa Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ns. konservatiivisiiven päättäjiä kohtaan" – Mistä sovulle sija?



Olen seurannut kiivaana käyvää uskonnollista keskustelua, jossa osa kirkon herätysliikkeisiin ja muihin uskonnollisiin ryhmiin kuuluvista ottaa yksittäisiä Raamatun kohtia irti kokonaisuudesta tehden synnin kuka mistäkin asiasta. Osa ihmisistä puolestaan käsittää saman tekstin toisin. Molemmat tahot pyrkinevät vilpittömyyteen. Ihmiset tulkitsevat asioita erilailla halusivat tai eivät. Raamattua tulkitaan usein oman viitekehyksen opetuksen mukaan. Auktoriteettiuskolliset jäsenet puolestaan osoittavat kuuliaisuutta johtajilleen tai voivat joutua ulos ryhmästä. Aikuiseen uskoon kuuluu kuitenkin aina terve kritiikki ja asioiden puntarointi, kyseenalaistaminenkin. Epäilyskin kuuluu uskoon. Ei Jumala siitä pillastu eikä Raamattu menetä auktoriteettiaan. Aito terve usko tulisi erottaa kollektiivisista uskomuksista (vaikka kuinka Raamatulla perustelluista), jotka pahimmillaan sairastuttavat ja hajottavat perheitä ja yhteisöjä.

Lehtien keskustelupalstoilla olen pahoittanut mieleni siellä esiintyvästä tuomitsevasta asenteesta niitä seurakunnan päättäjiä kohtaan, joita arvostellaan poliittiseen puolueeseen kuulumisen vuoksi. Ihmisestä ei ole toisen tuomariksi. Sydämeltään aitoja kristittyjä ja lähimmäisen parasta ajattelevia on kaikissa puolueissa ja puolueisiin kuulumattomissa. Puoluepolitiikkaan vihjaaminen päätöksen teon motiivina ei ole rakentavaa, vaan loan heittoa. Kristillisdemokraattiseen puolueeseen kuuluminen ei tee ihmistä sen ”laadukkaammaksi” kristityksi kuin muihinkaan puolueisiin kuuluminen. Jokainen toimikoon yhteisten asioiden eteen siellä, minkä hyväksi kokee. Oleellisinta lienee, toimimmeko ihmisten poispotkijoina, tuomareina, ainoina oikeassa olevina vallankäyttäjinä vai rauhanrakentajina, heikomman puolustajina, arkirakkauden osoittajina? Mihin unohtuu Jeesuksen ydinsanoma rakkaudesta ja armosta silloin, kun tehdään yksityiskohtaisia syntiluetteloita, ”poistolistoja”? Eikö rakkaudettomuus ole se suurin synti, joka erottaa ja etäännyttää ihmiset toisistaan ja sitä kautta myös seurakunnasta, jonka ovien pitäisi olla avoinna kaikille hengellistä yhteyttä ja tukea hakeville?

Selvä luottamuspula on tällä hetkellä olemassa Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ns. konservatiivisiiven päättäjiä kohtaan, jotka näyttävät liittoutuneen keskenään yhteisten intressien läpiviemiseksi. Mietinkin, heijastuuko tämä myös muihin toimielimiin? Huolettaa, mihin päättäjien tämänhetkinen kyvyttömyys ja haluttomuus rakentaa seurakuntaa terveistä lähtökohdista käsin voi johtaa, jollei itsekritiikki, yhteistyöhalu ja aito nöyryys saa jalansijaa vallankahvaa pitelevissä. Senkin vuoksi julkinen keskustelu on tarpeen. Seurakuntalaisten tulee tietää, kuinka heidän edustajansa toimivat ja valtaansa käyttävät.

Jos terveellä maalaisjärjellä varustetut tavalliset kristityt pohtivat kyllästyneinä kirkkolaivan jättämistä riitoihinsa, silloin käy niin, että tietystä kapeasta ja usein armottomasta vinkkelistä Raamattua tulkitsevat ja eritavoin ajattelevia tuomitsevat saavat kirkossa ylivallan. He edustavat kuitenkin pientä, mutta sitäkin äänekkäämpää vähemmistöä kirkossa. Haluaisin sanoa päähän potkituille: kenenkään usko ei ole mitätöntä (on sitä vain pieni hitunen tai roppakaupalla). Tavalliset rivikristityt, ottakaa se paikka kirkossa ja seurakunnassa, joka teille jo kasteenkin perusteella on annettu. Myös kirkosta eronneet ovat tervetulleita takaisin, jos joskus siltä tuntuu, ja uudetkin jäsenet mahtuvat hyvin joukkoon. Kirkkoveneen tai -laivan kurssin kääntäminen on työlästä, mutta ei mahdotonta. Tulkaa rakentamaan seurakuntaa paikaksi, johon jokainen on tervetullut omana itsenään. Älkää antako ajaa itseänne pois, vaikka kuinka tympisi!!

Toimitus julkaisee mielipidekirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä