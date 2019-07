Hanna Raution kolumni: Koska Kiinassa kaikki on huonommin

Kiinalaisvertaus päästöasioissa on kulunut argumentti. "Ei suomalaisten hiilidioksidipäästöjen pienentämisellä ole mitään väliä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kun Kiina on kuitenkin maailman suurin saastuttaja." Tuolla asenteella omaa vastuuta pääsee pakoon eikä mieltä ahdista öljylämmitys, diesel-autolla työmatkailu ja lentäen tehtävät Kanarian-lomat.

Nyt Kiinassa menee huonosti myös lihateollisuudessa, sillä maassa riehuu afrikkalainen sikarutto, jonka arvioidaan tappavan jopa puolet Kiinan sikakannasta. Kiina on maailman suurin sianlihan tuottaja ja kuluttaja.

Tämä hyödyttää eurooppalaisia sianlihantuottajia, vienti vetää ja lihan hinta nousee.

Mutta tässä pari seikkaa suomalaisesta sianlihan tehotuotannosta (KP 5.7.2019): "Porsaat tulevat -- kasvattamoon noin 30-kiloisina ja ne lähtevät teurastamoon alle puolivuotiaina ja 125-kiloisina vajaan kolmen kuukauden kuluttua. Porsaat kasvavat päivässä noin 1,1 kiloa."

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Siat siis elävät alle puoli vuotta ja lihovat kilon päivässä! Mitä uutta ja ihmeellistä tuossa on, moni saattaa todeta. No minulle oli, ja olin aivan kauhuissani. Punaisesta lihasta vasta jonkin aikaa sitten luopuneelle tuo oli lopullinen naula arkkuun, ei kiitos joulukinkulle.

Mutta häpeäkseni on myönnettävä, olen hurskastelija. Olen tietoisesti vältellyt tietoa lihantuotannosta, jotta en joutuisi kantamaan tuskaa lautasille päätyvien eläinten kohtalosta. Ja olen edelleen syönyt broileria. Tehotuotetuista sioista keskustellessani toinen osapuoli nosti kanat esiin ja kertoi muutaman yksityiskohdan broilereiden kasvatuksesta. Olisin halunnut laittaa kädet korville ja huutaa.

Kieltäminen on yksi ihmismielen yleisistä puolustusmekanismeista. Tieto lisää tuskaa, kuten klisee kuuluu.

Takaisin Kiinaan. Tämä Kaukoidän jättimaa on viime vuosina pilannut huutokauppayhtiö Saga Fursin hallituksen puheenjohtajan mukaan ylituotannollaan suomalaisen turkisteollisuuden (KP 15.7.2019). Vielä 1980-luvulla Suomessa oli jopa 5 000 turkistarhaa, nyt määrä on tuhannen kieppeillä.

Kehitys on kehittynyt ja joissain asioissa ympäristötietoisuus on mennyt ihmisille perille. Turkistarhausta on tietysti helpompi vastustaa kuin lihansyöntiä, mutta tosiasiahan on, että kukaan ei tarvitse turkista.

Moni Euroopan maa, Norja viimeisimpänä, on kieltänyt turkistarhauksen kokonaan. Suomessakin olisi ihan paikallaan myöntää, että ala loppuu sivistysmaista koska se ei ole nykypäivää.

Kaikkea toimintaa ei voi perustella kotimaisuudella ja sillä, että muualla asiat ovat vielä huonommin. Ei, vaikka tuloksena olisi työtä ja toimeentuloa.