Pääkirjoitus: Vauvojen määrä ilahduttaa – Keski-Pohjanmaalla toivotaan perheiden tulevan myös naapurialueilta



Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa syntyy paljon lapsia koko Suomen mittakaavassa. Kokkolassa synnytysten määrä on Suomen korkeimpia, ja se on iloinen uutinen. Ei-yliopistollisten sairaaloiden joukossa Keski-Pohjanmaan keskussairaala on Suomen toiseksi suurin.

Vauvamäärälle on luonnollisena selityksenä muun muassa iso alue, jossa Kokkolaan tullaan synnyttämään niin Pohjanmaalta kuin Pohjois-Pohjanmaalta. Vauvamäärää selittävät osaltaan myös suuret perheet, jotka ovat tavallisia vanhoillislestadiolaisilla alueilla.

Kuten Keskipohjanmaan jutussa kerrotaan, maakunnan väkiluvusta on syytä olla huolissaan tai ainakin voi todeta, että vauvojen määrästä huolimatta väkiluvun laskuun pitää varautua, jos ihmettä ei tapahdu. Toisaalta monessa maakunnassa tilanne on paljon huonompi ja väkiluku laskee jyrkemmin. "Historiallisella" Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella on paljon elinvoimaa tukevia asioita ja työvoimapula viittaa siihen, että uusia asukkaita toivotetaan tervetulleeksi oman alueen ulkopuoleltakin.

Kaikilla ei ole kiire kasvukeskuksiin. Keskipohjanmaan haastattelema kannuslainen Jaana Eskola asuu perheineen Eskolan kylässä ja on tyytyväinen. Palvelut ovat hyvät ja puuttuvat haetaan lähikunnista. Eskola toteaa yksinkertaisesti: Maalla on kuitenkin hyvä olla. Meillä on kaikki lähellä.

Maakunnan lisäksi sairaalalle on tärkeätä, että asiakkaita riittää. Synnytysten määrä ratkaisee Suomessa sen, missä lapset syntyvät. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on olennaista, että vähintään oman alueen synnyttäjistä pidetään kiinni.

Soiten hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila pitää tärkeänä, että henkilöstöllä ja tiloilla on käyttöä. Se parantaa taloudellista kannattavuutta. Terveydenhuollon kustannuksia tarkastellaan kaikkialla Suomessa, ja Soitessa taloustilanne on vaikea.

Perheet saavat periaatteessa itse valita synnytyspaikkansa, mutta usein matkan pituus ratkaisee. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on pystynyt vakuuttamaan Pietarsaaren seudun asiakkaat siitä, että palvelua pystytään antamaan kahdella kielellä, joten suuri osa synnyttäjistä valitsee Kokkolan oman sairaanhoitopiirin sijasta. Kustannukset maksaa joka tapauksessa asiakkaan oma sairaanhoitopiiri. Oman alueen lisäksi on syytä saada bonusasiakkaita ympäristökunnista.