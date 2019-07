Seppo Luokkalan kolumni liigasta ja cupista: Meiltä ja muualta

Muistuipa mieleen Aleksei Eremenkon joitakin vuosia sitten ilmoille päästämät toteamukset, kun pietarsaarelaislegenda toi nykyisen seuransa pelaamaan liigaa KPV:tä vastaan. "Jere" on jalkapalloammattilainen ja näkee monet asiat eri tavalla kuin tavallinen katsomon puolella mariseva tai tyystin peleistä pois jäävä kansalainen.

Eremenkon (suomalaisittain kirjoitettuna Jeremenkon) mielestä on aivan sama pelaako joukkueessa pitkiä, lyhyitä, vanhoja, nuoria, suomalaisia tai ulkomaalaisia. Vain tuloksella on merkitystä, kun pelataan ammattilaissarjaa. Harrastepuolella voi tilanne olla toinen.

Jopa jatkuvasti kuulee nurinaa tai vähintäänkin ihmettelyä esimerkiksi Kokkolassa ulkolaispelaajien määrästä liigajoukkueessa. Kummastelijat eivät tiedä, mistä puhuvat.

Tilasto kertoo, että KPV on ollut tällä kaudella liigan kotimaisin joukkue. Peliminuuteista reippaasti yli 70 prosenttia on pelattu suomalaisella taidolla. VPS on tässä tilastossa kakkosena. Kolmas pohjalainen, Seinäjoen Jalkapallokerho, pitää tilastossa "perää".

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eli isä-Eremenkolle on edelleenkin se ja sama, missä pelimies on syntynyt. Pisteet merkitsevät eniten ja viihdyttävä peli lienee tärkeyslistalla myös kolmen kärjessä.

Kansalaisuusasioihin perehtymätön harhautuu nykyisin herkästi ojasta allikkoon. Futista pelataan varsinkin Etelä-Suomessa todella paljon maahanmuuttajataustaisissa piireissä. Niinpä monilla maajoukkueissa edustuskelpoisilla suomalaisilla on ihan oudolta kuulostava ja näyttävä nimi. Lahtisten ja Virtasten määrä väheni ensin jalkapallossa ja vähenee tulevaisuudessa epäilemättä jääkiekossakin.

Kokkola Cupia pelataan jo 39. kertaa. GBK:n järjestämä turnaus on ottanut asemansa ja säilyttänyt sen kiitettävästi vuodesta toiseen.

Cupin isänä pidän edesmennyttä Lars-Eric Stenforsia. Tämä nallekarhumainen, lämpimästi hymyillyt, herrasmies on yksi Kokkolan kaikkien aikojen jalkapallopersoonista. Sen voi hyvällä syyllä todeta nyt, kun Kokkola Cup lähtee kohti uutta juhlavuotta.

Stenfors saattaa seurata cupin nykypäivää ilmeisen tyytyväisenä pilven reunalta. Lapset eivät kisaa Kokkolassa verissä päin, vaan tärkeintä tuhansien pelaajien turnauksessa on hauskanpito, yhdessä oleminen ja elämysten hankkiminen. Ymmärtääkseni Lasse Stenfors juurikin halusi cupista sellaisen, miksi se on vuosien saatossa muokkautunut.

Nykyisin cupissa noudatettava tasojärjestelmä on ehdottoman positiivinen asia. Tulokset 10–0 ja vastaavat eivät palvele ketään. Voittaminen on toki hauskaa, mutta murskavoittaminen ei niinkään.

Muutaman vuoden ajan ovat seurat voineet ilmoittaa joukkueita joko ykkös- tai kakkostason lohkoihin. Näin peli pyörii tasaisemmin ja kaikilla on maksimaalisen hauskaa hienon harrastuksen ja tapahtuman sisällä.