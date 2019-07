Pääkirjoitus: Tilastot sikseen, kesä tuntuu vihdoin kesältä



Hellerajat paukkuivat sunnuntaina, kun todellinen kesä tuntui vihdoin saapuvan Keskipohjanmaan levikkialueelle ja koko Suomeen. On selvää, että kaikki eivät iloitse kuumista sateettomista päivistä, mutta lomalaisille soisi joitakin "vanhan ajan" lämpimiä rantapäiviä.

Tilastojen mukaan tuntuu, ettei kovinkaan usein ole tilastollisesti merkittäviä muutoksia lämpötiloissa, jos asiaa kysytään Ilmatieteen laitokselta. Todella pitkän välin muutokset ja ilmastonmuutos ovat asia erikseen. Nyt kuitenkin tiedetään, että tämä kesä on ollut viime vuotta viileämpi. Vuoden 2018 helteet eivät hevin unohdu; niin paljon hellepäiviä oli kaikkialla Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Niina Niinimäki kertoo Keskipohjanmaassa, että Ilmatieteen laitos pitää poikkeuksellisena sellaista säätä, joka toistuu kerran kolmessakymmenessä vuodessa tai harvemmin, joten harvinaisuuden määritelmää ei ihan helposti saavuteta.

Hellepäiviä oli Keski-Pohjanmaalla viime kesänä harvinaisen paljon, mikä tarkoittaa, että vastaavanlaista on kerran kymmenessä vuodessa tai harvemmin, mutta useammin kuin kerran kolmessakymmenessä vuodessa. Kruunupyyn lentoaseman tilastoon perustuen Keski-Pohjanmaalla normaali määrä hellepäiviä on 11 päivää vuodessa.

Sää on ollut monista syistä ihmisten kiinnostuksen kohteena kauan aikaa. On pidetty sääpäiväkirjoja ja tiedetty erilaisista merkeistä ja kokemuksen perusteella, minkälaista säätä on tulossa. Säätilaa on seurattu ja seurataan edelleen muutenkin kuin huvin vuoksi. Lämpötilat, tuulet ja sateet vaikuttavat ruuantuotantoon ja vesillä liikkumiseen. Pelastuslaitosten työtaakka kasvaa, kun maasto- ja metsäpaloja syttyy milloin koneista tulevista kipinöistä tai huolimattoman tulen käsittelyn seurauksena.

Ukkoset ja salamoiden määrä ovat yksi kiinnostuksen kohteista. Nykyään salamoiden liikkumista voi seurata vaikkapa Ilmatieteen laitoksen sivuilta tai muista palveluista.

Salamointi on kahdenkymmenen viime vuoden aika keskittynyt syystä tai toisesta maan länsiosiin, ja Keski-Pohjanmaa kuuluu Suomessa alueisiin, joissa salamoi kaikkein eniten. Tänä kesänä on toistaiseksi vältytty pahemmilta paukkeilta.