Pääkirjoitus: Uimataito voi pelastaa oman ja lähimmäisen hengen



Uimataito on sellainen taito, joka monella on, mutta vielä useammalla voisi olla. Uimataito voi pelastaa oman ja joskus myös toisten hengen, kun liikutaan veneellä, vietetään aikaa uimarannalla ja käydään uimassa saunareissulla.

Hukkumiskuolemat ovat aina surullisia uutisia. Äärimmäisen murheellisia ovat uutiset, joissa kerrotaan lapsen menehtyneen. Syyt ovat moninaiset ja näihin tapauksiin sisältyy suurta hätää, turhia etsintöjä ja syyllisyyttä. Syyllistäminen ei auta ketään, mutta toki asiantuntijat ovat oikeassa muistuttaessaan valvonnan tärkeydestä.

Tänä vuonna Suomessa on hukkunut yli viisikymmentä ihmistä. Myös lapsia on hukkunut poikkeuksellisen monta. Hukkuneista suurin osa on on miehiä. Selvityksen mukaan useimmiten Suomessa hukkuu keski-ikäinen mies alkoholia veressään. Tämä tulos ei valitettavasti yllätä ketään.

Viina vie harkintakykyä maalla ja merellä, omien voimien arvioiminen ei ole aina helppoa selvinkään päin ja helteellä saunominen ja uiminen alkoholilla höystettynä voi olla myös terveysriski. Myös veneilyyn alkoholi sopii huonosti ja Suomessa ruorijuoppouden raja onkin yllättävän korkea.

Viime vuonna pelkästään heinäkuussa hukkui peräti 30 ihmistä. Lämmin sää houkuttelee tänäkin kesänä ihmisiä uimaan ja rantaleikkeihin. On kohtuullista muistaa, että uintireissu voi olla kohtalokas myös selvin päin erilaisista syistä.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto korostaa uimataidon merkitystä oli kysymys lapsista tai aikuisista. Vuodelta 2017 olevan uimataitotutkimuksen mukaan 76 prosenttia kuudesluokkalaisista osaa uida. Lasten uimataitoon vaikuttavat uimahallin läheisyys ja siellä käyminen vapaa-ajalla. Erityisen tärkeässä roolissa on kuntien järjestämä uimaopetus, joka vaihtelee uimaopetusliiton mukaan paljon eri puolilla Suomea.

Uimaseurat järjestävät uimaopetusta myös aikuisille ja uimaan on mahdollista oppia minkä ikäisenä tahansa. Oman uimataidon lisäksi perustiedot hengenpelastuksesta ja ripeä toiminta onnettomuustilanteissa voivat pelastaa myös lähimmäisen hengen.