Lukijan mielipide: Kokkola vetovoimainen, liikunnallinen kaupunki



Kokkolassa pohditaan, kannattaako liikuntamahdollisuuksia lisäävän hybridiareenan rakentaminen kaupunkiin. Pohdinta sisältää mielestäni ajatuksen kannattaako kaupungin imagoa brändätä. Halutaanko vetovoimainen kaupunki, joka houkuttelee lapsiperheitä muuttamaan tänne, jotta voitaisiin vastata eri alojen työntekijäpulaan. Pohdinta sisältää myös ajatuksen haluammeko lasten ja nuorten, sekä ikääntyvän väestömme pysyvän terveinä ja voivan hyvin.

Koulupäivän aikainen liikunta tulee lisääntymään tulevaisuudessa siten, että liikuntaharrastus tullaan sisällyttämään enenevissä määrin opetussuunnitelmiin yhteistyössä eri liikuntaseurojen kanssa. Tähän tarvitaan liikuntaan houkuttelevia tiloja.

Liikunnan tiedetään vaikuttavan myönteisesti lasten oppimiseen, tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja viihtyvyyteen. Ohjattu yhteinen liikunta valmentaa työelämässä tarvittaviin taitoihin, joita ovat mm. sosiaalinen vuorovaikutus, tunnetaidot, tarkkaavaisuus ja looginen ajattelukyky. Tulevaisuuden työelämässä pärjäävät ihmiset, jotka pystyvät sopeutumaan muutoksiin nopeasti ja suuntaamaan energiansa uuden oppimiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Liikuntamahdollisuuksiin panostamalla Kokkola voi osaltaan tukea lasten ja nuorten kehitystä ja oppimista taustasta riippumatta, sekä kasvattaa osaavia ja tasapainoisia kaupunkilaisia.

Liikunta ei ainoastaan palvele lasten hyvää tulevaisuutta, vaan liikunta on myös erityisen tärkeää ikääntyville ihmisille. Se hidastaa vanhenemisen tuomia muutoksia, pitää liikkuvuutta yllä ja hidastaa lihaskatoa. Liikunta lisää elinvuosia, edistää terveenä ja toimeliaana pysymistä ja arjen toimista selviämistä. Suunnitteilla oleva hybridiareena toteutuessaan vaikuttaa koko kaupungin hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja vetovoimaisuuteen.

Kokkolan on panostettava tulevaisuuskestävyyteen. Suomen maaseutu tyhjenee, koska ihmiset vapaaehtoisesti muuttavat kasvukeskuksiin. Itsekin mietin tätä mahdollisuutta, koska ahdistun kävellessäni kuolevan kaupungin autioituvilla kaduilla. Maaseudun tyhjenemisen lisäksi Suomen väestö ikääntyy eikä syntyvyys riitä ylläpitämään väestönkasvua. Tämä tarkoittaa, että työikäisen väestön määrä vähenee eikä työntekijöitä riitä kaikille aloille. Suomessa jo yli 30 %:lla yrityksistä on vaikeuksia löytää työntekijöitä.

Suomi ja kotikaupunkini Kokkola ovat työvoimaongelman ratkaisemisessa jo nyt myöhässä. Siksi on toimittava välittömästi. Pysyvää turvallista tulevaisuuskestävää kaupunkia on rakennettava nyt, ei tulevaisuudessa. Jopa Euroopan maissa on työttömiä työnhakijoita, jotka mielellään tulisivat tekemään töitä puhtaaseen ja turvalliseen maahan, jossa lasten koulutus on maailman kärkeä. Selvitysten mukaan Suomi ei kuitenkaan ole halutuimpien maiden joukossa, toisin kuin Ruotsi tai Sveitsi. Asenteisiin tarvitaan nopeaa muutosta kaikilla tahoilla ja tasoilla. Voisiko Kokkola panostamalla vetovoimaisuuteen kantaa kortensa kekoon?