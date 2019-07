Lukijan mielipide: Kun hallinnon rahat loppuvat – keksitään joku haittavero



Kun hallinto paisuu hallinnon tase kasvaa, joka päivä pitää olla enemmän ja enemmän rahaa. Suomessa lisääntyy valtion ja kuntien hallinnolliset työpaikat, kuten nyt taas nähtiin hallitusneuvotteluissa. Jokaiselle jotain ja sehän maksaa. Suomessa on alv-vero tapissa, tai enää on prosentti pelivaraa, sitä kasvuvaraa jos ja kun byrokratia kasvaa. Sehän kasvaa. Koska sitä viimeistä kasvuvaraa ei haluta vielä käyttää on keksittävä joku uhka, jonka tiimoilta saadaan kerättyä haittamaksuja ja näitähän tulee!

Suomen täytyisi pienentää ylipaisunutta hallinnollista julkista sektoria. Suomalaiset ovat Euroopan kärkipäässä byrokratiamurheineen. Yli 58 prosenttia yrityksistä mainitsee kotimaan byrokratian vaikutukset yrityksen kasvuun uhaksi, kun ruotsalaisista yrittäjäkollegoista vain 12 prosenttia kokee kotimaan sääntelyn haasteena kasvulle.

Näihin rakenteellisiin uudistuksiin ei vaan ole löytynyt poliittista tahtoa. Lisätään investointeja esimerkiksi tulevaisuuden infrastruktuuriin, koulutukseen ja innovaatioihin. Työn tuottavuutta ja työn määrää on lisättävä sääntelyä purkamalla ja työmarkkinoiden pelisääntöjä uudistamalla. Emme investoi tarpeeksi tulevaisuuteen vaan käytämme valtaosan julkisista menoista tulonsiirtoihin. Osa tahoille jotka jo hyvin pärjäävät Suomessa. Maailma muuttuu: Suomessa on jo 22 000 työnantajayritystä, joilla on kansainvälistä toimintaa. Se on enemmän kuin koskaan ennen. Siksi tarvitaan monipuolista kielitaitoa ja ymmärrystä muista kulttuureista.