Pyhäsalmen maanalainen kaivostuotanto jatkuu alkuvuoteen 2021



Pyhäsalmen kaivoksen maanalainen kaivostuotanto on saanut jatkoaikaa kaikessa hiljaisuudessa.

– Asiakkaamme tarkasteli uudelleen mahdollisuutensa käyttää pyriittirikastettamme raaka-aineenaan. Yaran Siilinjärven tehdas sitoutui ottamaan puoli miljoonaa tonnia pyriittiä lisää, joka mahdollistaa maanalaisen kaivostuotannon jatkamisen arviolta 14:llä kuukaudella, Pyhäsalmen kaivoksen johtaja Kimmo Luukkonen kertoo.

Mikäli Pyhäsalmen kaivos saa sopeutettua kustannuksensa alentuvaan liikevaihtoon, maanalainen kaivostoiminta päättyy keväällä 2021.

– Tuotantotaso laskee vuoden 2020 alusta edelleen noin 700 000 malmitonniin vuodessa ja samalla malmin kuparipitoisuus heikentyy. Olemme sopineet Yaran kanssa jatkosta, mutta sopimuksessamme on voimassa optio, jonka turvin voimme lopettaa louhinnan myös aikaisemmin, mikäli se ei ole meille kannattavaa.

Vaikka kaivos on saanut jatkoa, työtä ei riitä ensi vuoden alusta koko kaivoksen nykyiselle henkilöstölle.

– Yt-neuvottelut ovat olleet keskeytyksissä ja valmistelemme tuotantosuunnitelmaa vuosille 2020-21 rauhassa. Joudumme kuitenkin vähentämään henkilöstöä, jotta saamme kustannuksemme hallittua eikä työtäkään riitä, koska tuleva tuotantomäärämme on noin puolet siitä mitä se oli vielä vuonna 2016. Henkilöstömme on jo nyt vähentynyt ja vakinaista henkilökuntaa meillä on jo alle 170 henkilöä. Keväällä 2016 vakinaisia oli vielä 210, Luukkonen sanoo.

Kaivoksen yt-neuvottelut siis jatkuvat ja Luukkonen uskoo niiden tulevan päätökseen elo-syyskuussa.

Vuonna 2021, kun maanalainen kaivostoiminta päättyy, alkaa pyriitin tuotanto B-altaalta.

– Touko-kesäkuun metallituotanto jäi vaatimattomaksi. Kaikesta huolimatta pystyimme tekemään taloudellista tulosta. Vuoden alusta laskien olemme reilusti edellä tulostavoitettamme.