Pääkirjoitus: Saanko pysyä omassa rauhassa?



Kirkassilmäinen nuori mies katselee kiinteästi sademetsän kätköstä. Hän ei huomaa kuvaajaa, joka seuraa kamerallaan hänen liikkeitään. Nuorukainen on pukeutunut vain lannevaatteeseen, kädessä on keihäitä. Hän vaikuttaa olevan pyyntireissulla. Sitten kameran seuraama huomaa kuvaajan, ja katoaa toisen miehen kanssa nopeasti tihenevään viidakkoon.

Salaa kuvatut miehet ovat Amazonin laitamilla omissa oloissaan asuvan awa-yhteisön jäseniä. Video salaperäisen heimon metsästäjistä on levitetty maailmalle heidän suojelijoidensa hätähuutona. He ovat heimonsa viimeisiä alueella, jossa elintärkeä metsä hupenee hakkuiden vuoksi. Laittomat puunkaatajat ovat lähellä ja awat elävät enää pienellä sademetsän saarekkeella. Yksityisyys ja elämäntapa ovat uhattuna.

Awa-heimo ja noin satakunta muuta pientä yhteisöä elää maapallollamme lähes eristyksissä muista ihmisistä. Suurin osa heistä elää Amazonin kätköissä, toiset Intian valtameren syrjäisillä saarilla ja loput Papua-Uusi-Guinean rehevissä metsissä. He ovat valintansa tehneet, mutta heidän tulevaisuutensa on toisten käsissä.

Yksityisyys on suojattu. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa jokaisella on myös oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. Julistukset ovat vain julistuksia, jos niitä ei noudateta. Awat eivät julistuksista tiedä ja heidän mailleen tunkeutuvat eivät niistä välitä.

On kaunis ajatus, että jokaisella on oikeus yksityisyyteen, jokaisella on oikeus omaan elämäntapaansa. Koskeeko yksityisyys lopulta kaikkia? Kuinka yksityisenä voi elämäänsä elää?

Joku haluaa jättäytyä kokonaan pois modernin maailman hektiseksi muuttuneista sosiaalisista kontakteista. Joku toivoo olevansa valikoiden sosiaalisessa mediassa.

Yksityisyyteen liittyy valitsemiensa rajojen asettaminen, halut ja toiveet elää omansa näköistä elämää, omissa oloissa. Oma rauha ei ole itsestäänselvyys.

Awat haluavat pysyä poissa muun maailman silmistä, mutta eivät he ole yksin yksityisyyttään suojelemassa.