Pettymyksestä uuteen nousuun – Roosa Määttälä jäi sentin pituushypyn nuorten EM-rajasta, nyt katse on kohti Kalevan kisoja



Sinulla oli kesällä tavoitteena 22-vuotiaiden EM-kisat, mutta jäit pituudessa sentin päähän karsintarajasta. Millainen pettymys se oli ja miten siitä pääsit yli?

– Se oli kova pettymys, koska tiesin, että olen siinä kunnossa, että raja on realistinen. Itse asiassa raja meni kaksi kertaa, mutta niissä oli vähän liikaa myötäistä. Hyppäsin alkukesästä Kälviällä 634. Siinä oli tuulta 2,4 m/s, kun sallittu on 2,0. EM-kisa oli kauden päätavoite ja sen eteen tehtiin paljon töitä.

– Seurasin Gävlen EM-kisoja tosi tarkkaan. Katsoin pituuden karsinnoista lähtien. Finaaliin minulla olisi ollut täydet mahdollisuudet, mitaleille ei.

– Tällainen harmittaa hetken, sitä on maassa pari päivää, mutta kyllä siitä aika nopeasti pääsee ja pitää päästä yli, kun on ihmisiä, jotka tukee ja kannustaa. Toipumisessa helpottaa, kun on olemassa muitakin tavoitteita. Se puskee eteenpäin ja antaa motivaatiota.

Mitkä ovat ne muut loppukauden tavoitteesi?

– Kalevan kisoissa mitaleille ja siitä kolme parasta pääsee Ruotsi-otteluun Tukholmaan. Se on päätavoite loppukauteen.

– Kausi on jo yli puolen välin. Ennen Kalevan kisoja on vähän kilpailuja, nyt vain treenataan ja valmistaudutaan. Karsinta on torstaina (1.8.) ja finaali perjantaina. Lappeenranta on sen verran kaukana, että sinne pitää mennä jo keskiviikkona.

Olet urheilijasukua: Minna-äitisi on hypännyt pituutta, tätisi (Sanna Kyllönen) oli aikanaan maan huippuja pikajuoksussa. Miten valitsit lajisi?

– Äiti ja iskä veivät minut pienenä treeneihin ja siitä se sitten lähti. Tuntui, että juuri tätä haluaa ja jaksaa tehdä. Harrastin nuorempana monia lajeja, mutta pituus oli minulle mielekkäin laji. Ei tosiaankaan ole vanhempien taholta painostettu. Ihan omia valintoja olen tehnyt.

– Kuusi metriä ylitin eka kertaa Helsingissä hallissa 17-vuotiaana. Äiti hyppäsi 599 aikanaan. Tiesin vasta myöhemmin, mikä oli äidin ennätys, etten varsinaisesti sitä tavoitellut. Äiti vaan sitten sanoi, että "nyt meni mun ennätys rikki".

– Äitini ja tätini saavutuksista olen ylpeä. He ovat olleet ja ovat esikuviani, mutta en ole siitä ottanut paineita, vaan keskittynyt vain omaan tekemiseeni.

Mitä muuta kesääsi kuuluu kuin urheilu?

– Tykkään mökkeillä. Meillä on mökki täällä Kokkolassa, siellä tulee vietettyä suuri osa ajasta kesällä. Lisäksi valmennan seuran pienempiä yleisurheilijoita keskiviikkoisin ja torstaisin.

– Opiskelen Oulussa luokanopettajaksi, nyt on ensimmäinen lukuvuosi takana. Valmennus tavallaan tukee opiskeluja, valmennettavat ovat ala-asteikäisiä.

Miten suosittua yleisurheilu on tänä päivänä nuorten parissa?

– Oli just puhetta äidin kanssa, että yleisurheilu antaa hyvän perustan kaikille lajeille, koska siinä harjoitellaan juoksemista ja koordinaatiokykyä, joista on hyötyä kaikissa lajeissa. Ei minulla ole mitään joukkuelajeja vastaan. Pääasia, että nuoret pysyy liikkeellä.

– Täällä Kokkolassa on harmittavan vähän yleisurheilijoita: laji on vähän katotilassa. En tiedä, johtuuko se valmennuksen puutteesta vai siitä, että joku toinen laji vie, esimerkiksi jalkapallo tällä hetkellä. Mutta kyllä yleisurheilijoitakin on Suomessa. Luulen että pika-aidat ja pituus voi esimerkin voimalla motivoida lisää nuoria lajin pariin.

