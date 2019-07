Lukijan mielipide: Islannista oppia – "Meillä Suomessa rock-konserttien ja muitten nuorison tapahtumien jäljet ovat kuin kaatopaikan räjähdyksen jäljiltä"



Tästä on aikaa jo toistakymmentä vuotta. Toivottavasti kertomani tapahtumat eivät ole kovin paljoa muuttuneet sitten niitten päivien.

Olimme ystäväni kanssa Islannissa elo-syyskuun vaihteessa 2005. Asuimme Reykjavikissa. Oli elokuun viimeinen päivä. Seuraavana päivänä alkaisivat koulut. Koulunuoriso kokoontui kaupungin isoimpaan puistoon viettämään kesäloman viimeistä iltaa. Heillä oli mukanaan eväitä, vilttejä ja joillakin mankkoja musiikin kuunteluun. Me eläkkeellä olevat opettajat kiertelimme kaupungilla ja olimme kiinnostuneita näkemään millaista juhlintaa tulisimme todistamaan.

Kellon lähestyessä kahtatoista koululaiset rupesivat kokoilemaan tavaroitaan ja ennen puolta yötä puisto oli tyhjä. Me, aikoinaan sen ikäistä nuorisoa opettaneet opettajat, lähdimme uteliaina katsomaan minkälaista jälkeä he olivat saaneet aikaan. Olimme jo kerinneet ihmettelemään, kun sieltä ei kuulunut mitään kamalaa meteliä ja kovaäänistä musiikkia. Mankat olivat vain sen verran isolla, että samalla viltillä istujat kuulivat. Suurempi oli ällistyksemme, kun tulimme itse puistoon. Ei pullon pulloa, ei ehjänä eikä särettynä, ei tölkin tölkkiäkään, ei roskan roskaa. Ainuttakaan puiston istutusta tai kukkapenkkiä ei oltu tuhottu. Miten se oli mahdollista?

Meillä Suomessa rock-konserttien ja muitten nuorison tapahtumien jäljet ovat kuin kaatopaikan räjähdyksen jäljiltä. Palkatut ihmiset joutuvat seuraavina päivinä siivoamaan yleisön jättämän roskauksen.

Edellisinä päivinä opastetuilla reissuilla meille oli kerrottu mm seuraavaa. Islannissa koululaisten kesäloma on 3 kuukautta, kesäkuun alusta elokuun loppuun. Ihan alimpien luokkien oppilaita lukuun ottamatta kaikilla koululaisilla on vapaaehtoinen pakko osallistua kahtena lomakuukautena kesätöihin. Vain elokuun saa pitää varsinaista lomaa. Kaupungille töihin päässeet oppilaat joutuvat ensimmäiseksi putsaamaan koko kaupungin. Jos on graffiteja vähääkään, ne on saatava pois. Ja kaikki muutkin töhräykset. Lasinsirut kaivetaan tikun kanssa katukivetysten väleistä, että vaikka avojaloin voi kävellä kadulla. Ei jää ainuttakaan tallattua purkan jälkeä. Vasta kun kaupunki on siisti, koululaiset pääsevät ”oikeisiin” töihin. Eri kouluasteille on eripituiset työpäivät ja kaikille maksetaan sopimuksen mukaista palkkaa, josta peritään vero.

Tämän tietäen ymmärsimme, että nuoriso osasi olla sotkematta. Itsehän he joutuisivat jäljet siivoamaan. Jäimme miettimään, miksei sama käytäntö voisi olla Suomessakin. Kaikilla koululaisilla olisi pientä tienestiä kesällä ja samalla käyttäytymisen kasvatusta. Suomessa suurten uskonnollisten kesäjuhlien jälkeen se onnistuu, koko valtava juhlatanner on lähtijöitten mentyä siisti.

Maire-Liisa Salmela

YLIVIESKA