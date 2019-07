Terassin lasikaton ruutu rikkoutui Kokkolan Heinolankaaren ABC-asemalla – kolme sai hoitoa vaativia vammoja



Kokkola

Terassin lasitetun katon yksittäinen ruutu hajosi tänään Kokkolan Heinolankaaren ABC-asemalla.

Terassilla oli tapahtumahetkellä puolenpäivän aikoihin seitsemän ihmistä. Heistä kolme sai lasinsirpaleista hoitoa vaativia haavoja.

Suurin osa ihmisistä oli terassilla ruokailemassa.

– Ilmeisesti lämpötila vaikutti siihen, että jonkinlainen tilanne johti lasin särkymiseen. Lasi tuli sitten palasina alas ja aiheutti muutamille ihmisille vammoja, sanoo Osuuskauppa KPO:nmarket-toimialajohtajaAntti Paananen.

Lasiruutu oli leveydeltään noin metrin ja pituudeltaan noin kolme metriä. Terassin päällä on vastaavanlaisia ruutuja useita.

Perjantaina illansuussa terassi oli eristetty teipein. Myös sirpaleet oli siivottu pois.

Päivällä paikalla kävi kaksi ambulanssiyksikköä.

– Meillä on muutamissa paikkaa samanlaista rakennetta. Esimerkiksi Heinolankaaren aseman toisella puolella ja Vaasan Kiitokaaren ABC:llä. Paikat on nyt eristetty, pääsy lasirakenteiden alle on estetty.

Seuraavaksi alkavat tutkimukset.

– On tutkittava, onko lasin rikkoutuminen muualla mahdollista. Tutkitaan suunnittelijoiden kanssa, jotta samanlaista ei pääse tapahtumaan, sanoo Paananen.

Hänen mukaansa ei ole poikkeuksellista, että jännittynyt lasi rikkoutuu kolhun saatuaan.

– Lasi saattaa poksahtaa, mutta en muista, että kattolasia olisi aiemmin mennyt rikki. Siitä en ole täysin tietoinen, liittyykö kova lämpö lasin käyttäytymiseen. Nyt selvitellään, mistä kaikki johtui. Kun asia on selvitetty, rakenteet uusitaan tai paikat avataan sellaisinaan takaisin käyttöön.

Perjantaina illansuussa Heinolankaaren asemalla lasin rikkoutuminen ei näkynyt tunnelmassa mitenkään. Asiakkaat eivät kiinnittäneet huomiota siihen, että yhden terassin päältä puuttui lasiruutu.

