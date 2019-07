Pääkirjoitus: Viimeinen tahto patjan alta rekisteriin



Kesäisissä, elämänmakuisissa tunnelmissa harvalla on mielessä viimeisen tahtonsa säilyttäminen. Monella testamentti onkin tekemättä. Tekemätön testamentti tai kadonnut testamentti jättävät varmasti viimeisen tahdon tietämättömiin.

Suomalaisista selvityksen mukaan 10–20 prosentilla on voimassaoleva testamentti. Tarkkaa lukua testamentin tehneistä ei ole kenenkään tiedossa, koska meillä testamentteja ei säilytetä tai rekisteröidä viranomaisten toimesta. Testamentti ei tarvitse välttämättä virallisuutta, mutta se täytyy olla selkeästi laadittu. Testamentti ei myöskään välttämättä tarvitse virallista säilytystä, mutta epäilys kadonneen testamentin kohtalosta voi jäädä itämään perinnönjaossa.

Tehdyistä testamenteista osa on testamentin laatineen asianajajan säilössä ja osa on omassa säilytyksessä. Harvalla testamentti on enää patjan alla, piirongin päällä tai kenkälaatikossa. Asianajajaliiton ehdotus siitä, että testamentit rekisteröitäisiin on todella kannatettava. Esityksen toteutuessa testamentti rekisteröitäisiin avioehtojen tapaan maistraattiin ja rekisteröinti olisi vapaaehtoista.

Testamenttirekisteriä on pohdittu useampaan otteeseen ja vuonna 2004 oikeusministeriö selvitti asiaa. Tuolloin testamenttirekisterin perustamista kannatettiin laajasti periaatteessa, mutta pääongelmaksi koettiin testamentin säilyttäminen. Kokkolan käräjäoikeus piti 15 vuotta sitten antamassa omassa lausunnossaan testamenttirekisteriä kannatettavana.

Testamentin täytäntöönpanossa ollaan lopullisen äärellä. Testamentissa vainajan toiveet tulevat esille ja hän pystyy vaikuttamaan vielä kuolemansa jälkeen perintönsä kohtaloon. Oikein laadittu testamentti on tärkeä asiapaperi, kun vainaja on eläessään päättänyt omaisuutensa jaosta. Vainajan viimeisen tahdon ilmentymänä testamentti selkeyttää jälkeen jäävien perinnönjakoa. Testamentti voi myös haihduttaa turhia epäilyksiä ja sammuttaa riidan aiheita.

Testamenttirekisterille olisi tarvetta. Rekisteröinnin toteuttamisessa olisi mietittävä siirtymäaikoja sekä erikoistapauksia. Rekisteriä voisi sitten tarvittaessa kehittää ja käytännössä todettuja puutteita parantaa.