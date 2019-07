Pääkirjoitus: Dronesta tulee miehittämätön ilma-alus



Mikä siellä lentää? Ehkä drone?

Taivaalla pörräävä pienoiskopteri, nelikopteri tai robottilennokki eli yleisimmin drone muuttuu virallisesti tulevaisuudessa miehittämättömäksi ilma-alukseksi. Uudet drone-asetukset koskevat koko Euroopan Unionia. Tuoreet säädökset julkistettiin kesäkuussa, ja niitä aletaan soveltamaan ensi vuoden heinäkuun alusta. Pienoiskoptereista on tullut yhä yleisempiä ja Suomessakin on nähty, että toiminnan päivitykselle on kiireellistä tarvetta.

Aikaisemmin dronen katsottiin olevan lennokki ja siihen ei sovellettu samanlaista sääntelyä kuin miehittämättömiin ilma-aluksiin. Tarve uusitulle sääntelylle on kasvanut, koska dronet ovat aiheuttaneet muun muassa tahattomasti tai tahallisesti vaaratilanteita lentokenttien läheisyydessä. Vaarallisen korkealla lentävät dronet ovat uhka lentokoneille ja törmäyksen uhka on kasvanut. Pienoiskoptereita on lentänyt myös luvattomilla alueilla sekä tungettelevassa kuvaustoiminnassa on liikuttu harmaalla alueella. Nyt yhteisillä asetuksilla halutaan samat pelisäännöt koko EU.n alueella.

Uusien säädöksien myötä kaikkien dronen lennättäjien on jatkossa rekisteröidyttävä. Vaatimus rekisteröitymisestä antaa mahdollisuuden valvoa paremmin lentotoimintaa. Jatkossa tiedetään kuka lennättää ja mitä. Kansainvälisen drone-järjestön puheenjohtaja Jukka Hannola kertoo myös Traficomin sivulla, että samalla turvallisuusviestintä drone-lennättäjille helpottuu. Muutoksia on tulossa myös lentokorkeuteen joka laskee 150 metristä 120 metriin. Kaupallisen dronen lennättämisen ja dronen harrastetoiminnan välillä ollut jako lisäksi poistuu.

Dronet tulevat lisääntymään taivaalla tulevaisuudessa. Pienoiskopterin käyttöön liittyy paljon tietojen keruuseen ja taloudelliseen hyödyntämiseen liittyviä etuja. Samalla täytyy valvoa yksityisyyttä, melua ja päästöjä. Riskit täytyy minimoida ja turvallisuuteen kiinnittää huomioita. Ilmatilan hyödyntämistä on helpotettava, mutta häiriköintiin pystyttvä puuttumaan. Euroopan kattavilla drone-säädöksillä halutaan, että jatkossa lennättäminen eri valtioissa olisi yhdenmukaista ja rajojen ylittäminen dronella mahdollista.