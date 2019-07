Anni Lehtimäen kolumni: Ohittamaan mahtuu, kun vastaantulija pelastaa tilanteen – Kasitie polttaa kesäkuumalla autoilijaa kuin Pelle Miljoonaa konsanaan

Kesä, vuodenajoista valoisin, vaikuttaa tänäkin vuonna olevan liikenteessä myös synkin. Kesäkuun aikana tieliikenneonnettomuuksissa kuoli Suomessa 24 ihmistä. Se on karkeasti neljäsosa koko vuoden ensimmäisen puolikkaan liikennekuolemista.

Köröteltyäni päivittäin Himangan ja Kokkolan väliä en voi olla sanomatta, että ainakaan kasitien liikennekulttuurin perusteella karut tilastot eivät juuri yllätä. Kesäisen maantien asvaltti polttelee kuin moottoritie Pelle Miljoonaa konsanaan, sillä monelle kuskille rivakka 120 kilometriä tunnissa on perustahti. Kameroiden kohdalla toki lyödään jarrua.

Kohottelen kulmiani nopeuksille, mutta varsinaiseen vauhkoontumiseen minut on lietsonut älytön ohittelu.

Olen joutunut kasitien taipaleella monta kertaa äkkijarruttamaan kymmeniä kilometrejä tunnissa, kun ohittava auto on yhtäkkiä tullut kaistallani kohti liian kovaa ja liian lähelle. Vastaan on tultu mutkasta, ylämäen takaa ja pitkän autoletkan väleissä puikkelehtien. Edelle on päästävä huolimatta siitä, onko tilaa ollenkaan tai olipa keskiviiva minkä värinen hyvänsä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaikki osapuolet ovat selvinneet ehjin nahoin, mutta äkilliset tilanteet kovassa vauhdissa säikäyttävät aina.

Jarrutusten jälkeen olen miettinyt, mahtoiko toinen kuski luulla ehtineensä tehdä ohituksen aivan hyvin. Tajusiko hän, että vastaantulija joutui pelastamaan tilanteen?

Itse en ehkä ole syyllinen hurjasteluun, mutta rattiraivoon kyllä. Viimeisimmän vaaratilanteen jälkeen mietin kiukkuisena, että jos oma henki ei olisi ainutkertainen, rysäyttäisin seuraavalla kerralla suosiolla nokkakolarin kaistanvaltaajan kanssa. Oppisivatpa.

Uhosin ajatusta äidilleni, käyttämäni auton omistajalle. Hän tuumasi, että kyllähän auton remonttikin sellaisen jälkeen tulisi aika kalliiksi.

Toistaiseksi olen pitäytynyt korkeintaan vaatimattomassa pitkien valojen välkyttelyssä. Se ei välttämättä ole kovin fiksua, mutta ei ole sekään, että olettaakseni aivan tavalliset, järkevät ihmiset ehdoin tahdoin riskeeraavat itsensä ja muut tienkäyttäjät.

Kesäkuun synkkyyden lisäksi Tilastokeskuksen käyriä tutkailemalla huomaa, että kohtalokkaat liikenneonnettomuudet ovat viime vuosikymmeninä yleisesti ottaen tulleet koko ajan harvinaisemmiksi. Mikään maailman yleinen hulluus ei pakota meitä törttöilemään liikenteessä.

Ei kannata tehdä kesän kiireistäkään sille tekosyytä.