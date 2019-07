Toimittaja Baba Lybeck saapuu juhlapuhujaksi Rahjan Kalajuhlille



Rahja

Ensi sunnuntaina 4.8. järjestettäville Rahjan Kalajuhlille juhlapuhujaksi saapuu toimittaja ja tv-persoona, erityisesti Uutisvuodon ylituomarina tunnettu Baba Lybeck. Lybeck vietti lapsena kesiä Rahjan saaristossa, Maa- ja Ulkokallassa, ja oli teininä kesätöissä Päiviö Rahjan Kalla-laivoilla. Myös hänen isovanhempansa, kirjailija Tito Colliander ja kuvataiteilija Ina Colliander asuivat noin vuoden sota-aikana Kalajoella, Hilman hotellissa.

Kalajuhlat kerää yhteen satoja nykyisiä ja entisiä rahjalaisia, kalajokisia, lähikuntien vierailijoita ja turistejakin. Seurustelun lomassa voi nauttia hyvästä kalaruoasta eri muodoissaan: keittona, savustettuna, hiillostettuna tai suolattuna.

Juhlat järjestetään nyt 34. kertaa ja ne toteutetaan Rahjan kalastajainseuran, nuorisoseuran ja rahjalaisten talkoovoimin. Tuttuun tapaan elävästä musiikista vastaa hanuristi Harri Rönn, ohjelmassa on myös ahvenen fileointinäytöksiä ja arvontaa.

Paikalla ovat myös Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset, jotka kertovat ruokahävikistä ja miten sitä voi ehkäistä. Ruokahävikkiä välttämällä voi vaikuttaa myös vesistöjen kuntoon. Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin on Maa- ja kotitalousnaisten ja Vesistökunnostusverkoston toteuttama, ympäristöministeriön rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä positiivisen viestinnän avulla. Hanke jatkuu kuluvan vuoden loppuun ja Rahjan kalajuhlat on Keski-Pohjanmaan viimeisin vesistötapahtuma.