Pääkirjoitus: Luontoarvot ovat vahvuus Kokkolassa – Matkailua kannattaa kehittää yhteistyössä, jos ollaan tosissaan



Kokkolan Matkailun toimitusjohtajalla on uskoa kaupunkinsa mahdollisuuksiin matkailukohteena. Kokkolaan halutaan kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita. Nyt Teea Pietilä kerää tietoa kokkolalaisista vahvuuksista. Kolme niistä matkailupomo laittaa järjestykseen jo nyt: luonto, merellisyys ja historia.

Jos matkailukaupungiksi halutaan, tekemistä kuitenkin riittää. Lähtökohdat ovat hyvät, sillä kotimaan matkailun suosio on kasvanut kasvamistaan. Kokkolassa ja koko Keski-Pohjanmaalla on luontaisia vahvuuksia, mutta ehkä niitä ei mielletä valteiksi edes omalla alueella. Merellisistä kohteista yksi hienoimmista on esimerkiksi Vattajanniemellä Lohtajalla sijaitseva uimaranta, joka etsii vertaistaan koko Euroopassa. Samalla suunnalla on Ohtakarin kalastajakylä ja listaa voi jatkaa.

Heinäkuun alussa pestinsä aloittanut matkailun toimitusjohtaja tietää, että turistit haluavat monenlaisia asioita. Kotimaan matkailijoita kiinnostavat kulttuuri ja historia, ulkomailta tulevia taas luonnonrauha, joka ei ole lainkaan niin itsestään selvää kaikkialla maailmassa kuin Suomessa pääkaupunkiseutua myöten. Matkailun toimitusjohtaja sanoo Keskipohjanmaan haastattelussa, että suurista kaupungeista tulevien matkailijoiden silmissä Kokkolassa on paljon koskematonta luontoa ja keskustassakin vallitsee syvä hiljaisuus.

Matkailu on kansainvälisesti valtava elinkeino, jonka ympärillä pyörivät suuret rahat. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan esimerkiksi vuonna 2017 kansainväliset matkailijat toivat Suomeen 4,6 miljardin tulot. Myös Suomessa matkailun osuus kansantaloudesta kasvaa, ja se vaikuttaa myös muille toimialoille kuten rakentamiseen ja kauppaan. Välillisiä vaikutuksia on muitakin.

Suomen kiinnostus matkailukohteena kasvaa. Laatutietoiset matkailijat ovat tietoisia myös ympäristöarvoista, mikä tiukentaa kilpailua entisestään. Luontoarvojen trendikkyys voi koitua myös Kokkolan seudun ja Keski-Pohjanmaan onneksi, kun matkailua kehitetään. Pelkkä kauneus ja hiljaisuus eivät riitä vaan tarvitaan vahvaa tuotteistamista ja hyvää markkinointia, joka tuo matkailijatulot myös tänne. Pohjalaismaakuntien yhteistyö ja erilaiset vahvuudet kannattaa ottaa käyttöön, ettei askaroida liian pienissä ympyröissä.