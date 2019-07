Emilia Kallioisen kolumni: Puolustaisin suomalaisten nuorten työmoraalia silmänräpäyksessä

Nuorten työttömyys Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli kesäkuisen työllisyyskatsauksen mukaan edelleen vähenemään päin.

Alle 25­-vuotiaiden työttömien määrä laski viime vuodesta 12,8 prosenttia. Yhteensä heitä oli kesäkuussa alueella 1188. Katsaukseen lukeutuvat kaikki työllistymiset kesätöistä vakituisiin. Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjanmaan ELY-keskuksen piiriin.

Jätän faktatiedot kuitenkin tähän ja jatkan omakohtaisilla kokemuksilla.

Olen jo pienenä oppinut, että jos haluaa pärjätä, on tehtävä töitä menestyksen eteen.

Selkärankaani on iskostunut selkeä työmoraali, joka on ohjannut niin opiskeluissa, urheilussa kuin työelämässä. Jos haluaa tuloksia, on nähtävä vaivaa ja uhrattava aikaa.

Tämä yksinkertaisuus on mielestäni Suomessa sisäistetty hyvin. Kesätöihin hakeudutaan, kun vain ikää tulee plakkariin tarpeeksi. 15-vuotiaana on tuiki tavallista pyöritellä kermaisia jäätelöpalloja tai kauhoa mansikoita litran rasioihin.

Oudompaa on kohdata 18-vuotias, joka on lähtökuopissa. Jopa suomalainen perusopetus pakottaa tutustumaan työelämään TET-jaksojen muodossa.

Myös minä aloitin kesätyöurani 15-vuotiaana. Työhakemuksen loppuun kirjoitettu lause "kaiken lisäksi rakastan mansikoita" poiki kaksi kesää kestävän pestin myyden marjoja Kokkolan Prisman edustalla, ja siitä saakka kesät ovat kuluneet työelämässä.

Sen vuoksi olikin yllättävä oppia, että muun muassa Etelä-Euroopassa on parikymppiselle opiskelijalle tyypillistä lomailla läpi kesän.

Portugalilainen lääkäriopiskelija asuu vuodenpäivät perheensä luona, kun ranskalainen 21-vuotias pohtii, olisiko tämä kesä se, kun hän hakeutuu ensimmäistä kertaa töihin. Hän ällistyi kerrottuani hänelle CV:ni sisällön. Samanlaista nuorten työkulttuuria kuin Suomessa ei kaikissa maissa tunneta.

Suomessa ovat kesätyön tuottamat hedelmät 15-vuotiaalle ylimääräistä tienestiä, mutta parikymppiselle opiskelijalle jo välttämättömyys. Varsinkin, kun tapaamme kuuluu muuttaa täysikäisyyden kynnyksen ylitettyä pois lapsuudenkodista ja äidin ja isän ruokapöydästä.

Puolustaisin suomalaisten nuorten työmoraalia silmänräpäyksessä.

Itsenäistymisen taso on pohjoismaalaisilla nuorilla eri kaliiperia kuin monella muulla samanikäisellä eurooppalaisella. Ja väittäisin, että osasyy siihen pohjautuu peruskäsitykseemme työnteosta.