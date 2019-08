Tuuli Tahkokorven kolumni: Niin hyvä elokuu – Kesän paras aika on vielä tulossa

Kuulen erittäin monesti kesälomalaisten harmittelevan heinäkuun päättymistä. “’Nyt se kesä on sitten ohi”, tuumataan kuun vaihtuessa elokuuksi. Kuinka niin? Esimerkiksi viime hellekesänä elokuu oli vielä lämmintä aikaa, joten auringon katoamista on turha pelätä.

Elokuu on aina ollut tapahtumarikas kuukausi. Vielä silloin järjestetään hyviä musiikkifestivaaleja, kuten Flow Festival Helsingissä ja Blockfest Tampereella. Ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa juuri tälle kuulle. Ihmiset pääsevät myös paremmin osallistumaan, kun festarit ovat ennemmin viikonloppuna kuin keskikesän keskiviikkona, jolloin moni on töissä.

Syksyn tuulahdus elokuisessa ilmassa on lisäksi aina yhtä nostalgisen tuntuista. Minulle tulee syksyyn taittavasta säästä mieleen peruskoulun alku ja kuinka jännittävältä se tuntui. Puiden lehdissä voi jo nähdä ruskan, joka tuo oman värimaailmansa luontoon. Kesäiset illat pysyvät vielä elokuussa valoisina, joten pimeyskään ei iske yhtäkkiä.

Korkeakouluopiskelijoille elokuu on vielä mahdollisuus hengähtää ennen opiskelujen jatkumista. Syyslukukausi kun alkaa vasta syyskuussa.

Mökkeilyyn elokuu on yksi parhaimmista kuukausista. Kun kesän riennot ovat rauhoittuneet, läheisillä jää enemmän aikaa kokoontua yhteen samaan paikkaan. Vaikka koko kesäaika on mökkeilyn sesonkia, elokuuta eivät väritä samanlaiset tapahtumat kuten juhannus, jolloin mökit varataan etukäteen jo kuukausia aiemmin. Nyt on parempi mahdollisuus ottaa spontaanisti vuokramökki.

Kesä- ja heinäkuu ovat jonkinasteista suorittamista menemisen suhteen. Tuolloin jokaiselle viikonlopulle on jollain poikkeuksetta suunniteltuna menoa. Eikä siinä mitään, kesästä saakin ottaa kaiken irti varsinkin lomaillessa. Siitä syystä elokuu onkin otollista aikaa nähdä vielä kauempana asuvia tuttuja ennen arjen alkamista, sillä ainakaan omilla tutuillani elokuu ei ole täyteen buukattu kuukausi.

Viimeisen kesälomakuun kruunaa Kokkolassakin järjestettävät venetsialaiset, joissa on oma ainutlaatuinen tunnelmansa. Venetsialaiset hyvästelevät kesän ja toivottavat syksyn tervetulleeksi juhlamenoin, ja pimenevä vuodenaika ei tunnukaan niin synkältä. Kuten moni muu elokuinen tapahtuma, myös venetsialaiset on sijoitettu viikonloppuun, jolloin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan.

Eli ei hätää, kesän paras aika on vielä tulossa, ja siihen kannattaa tarttua.