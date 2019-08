Kaustisella kadonnut 74-vuotias nainen – Havaintoja kadonneesta kaivataan



Kaustisen Vanhannevan alueelta on perjantaina kadonnut 74-vuotias nainen. Kadonneen pituus on noin 170 senttiä ja hän on ruuminrakenteeltaan laiha. Hänellä oli kadotessaan yllään kirkkaanpunainen takki, päässä oranssin värinen lippalakki ja jalassa tennarit.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.