Pääkirjoitus: Vanhustenhoidon epäkohdat on korjattava myös Keski-Pohjanmaalla – Yrityksen, tilaajan ja viranomaisten on hoidettava vastuunsa



Vanhustenhoidon epäkohdista syntynyt kohu järkytti viime keväänä. Mylläkän jälkeen aika moni uskoi laitoksissa elävien vanhusten olosuhteiden paranevan.

Valtakunnallinen hoitoalan yritys Esperi Care kertoi keskiviikkona tehneensä Valviran keväällä määräämät muutokset. Hiukan ennen Esperi Caren ilmoitusta Keskipohjanmaa kuuli Kokkolassa sijaitsevan hoitokoti Fionan ongelmista, minkä vuoksi yrityksen ilmoitus aiheutti epäuskoa. Onko tosiaan niin, että yritys on korjannut Valviran havaitsemat puutteet ja epäkohdat.

Keskipohjanmaan paperilehdessä ja verkosivuilla olevissa laajoissa jutuissa kerrotaan omaisten karu kokemus siitä, miten kokkolalaisen hoitokodin asiat ovat. Erityisen oudoksi asian tekee se, että omaisten ja toisaalta palvelun tilaajan Soiten ja Esperin näkemykset tilanteesta ovat kovin erilaiset. Lue Keskipohjanmaan tilaajajuttu tästä.

On päivänselvää, että Keski-Pohjanmaata ja koko Suomea vaivaava hoitajapula heijastuu vanhustenhoitoon, mutta sekin asia on ratkaistava. Hoitotyön on oltava niin houkuttelevaa, että ihmiset haluavat tehdä kyseistä työtä. Koulutuspaikkoja on oltava tarpeeksi, ja siitä pitää valtiovallan huolehtia.

Kun yksityisiltä yrityksiltä tilataan palveluja, pitää tilaajan olla oikeasti hereillä. Voittoa tuottavan valtakunnallisen yrityksen on kannettava vastuunsa talon sisällä ja sen ulkopuolella, myös viestinnässä.

Ylitarkastaja Pia Ekqvist Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo Keskipohjanmaan jutussa, että hoivakoti Fiona on edelleen valvonnassa. Epäkohtailmoituksia on tehty muistakin laitoksista Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta.

Vanhukset ovat ihmisiä, joilla on oikeus hyvään elämään. Ruuan, lääkkeiden, puhtauden ja tavanomaisen terveydenhoidon lisäksi ihmiset ansaitsevat hyvää kohtelua, mukavaa tekemistä ja iloa elämäänsä. Fionan olosuhteista kertoneiden omaisten hätä on aitoa. Heidän mukaansa asioihin on yritetty saada parannusta ottamalla yhteyttä Esperi Caren yksikönjohtajaan, aluehallintovirastoon ja Soiteen.

Tarkoitus ei ole syyllistää tavallista henkilökuntaa. Puhumalla epäkohtia ei kuitenkaan korjata. Yrityksen, tilaajan ja viranomaisten on hoidettava vastuunsa. Kaikkia asioita ei saada selville pelkästään henkilöstömäärien pilkkuja tutkimalla. Tämä koskee julkista palvelua ja yksityisiä yrityksiä.