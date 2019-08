Lukijan mielipide: "Mikä on tämän päivän suomalainen mies? Missä nuorten miesten liikunnallinen kunnianhimo?"



Suomalaisen naisnyrkkeilyn grand lady Eva Wahlström säilytti WBC-liiton maailmanmestaruusvyönsä ratkaisemattomalla tuomiolla Las Vegasissa. Saavutus oli, vieraskehän ollessa kyseessä, miltei kuin voitto. USA tosin ei ole tunnettu niin ” kotikehä tuomioista”, kuin moni muu maa. Joka tapauksessa ansaitsee Eva kaiken kunnioituksen. Hän ei ole saavuttanut menestystä ilmaiseksi, vaan kovalla työllä. Lahjakkuus ei rajoitu urheiluun, vaan useiden nyrkkeilijöiden tavoin Eva omaa paljon taiteellisia ja henkisiä kykyjä. On kirjoittanut mm. kaksi kirjaa. Hänestä voi hyvin ottaa esimerkkiä nuoret, etenkin nuoret miehet.

Kulunut vuosi on tuonut myös muita hyviä uutisia suomalaiselle kamppailu-urheilulle. Deo Phetsangkhat, thaimaalaisen äidin poika mutta ilmeisesti Suomen passia kantava nuorimies voitti alkuvuodesta Thai-nyrkkeilyn ammattilaismaailmanmestaruuden. Saman lajin amatööri MM-kisoista sai Suomi kaksi kultaa ja yhden hopean ja pronssin. Tuojina Tessa Kakkonen, Anna Rantanen, Satu Mykkänen ja Sanni Nurminen. Karateka Titta Keinänen on myös menestynyt hyvin. Suomi oli paras maa nyrkkeilyn PM-kisoissa. Unohtamatta jääkiekon maailmanmestaruutta.

Näiden hyvien uutisten ei pidä antaa unohtaa sitä tosiasiaa, että useiden suomalaisten nuorten, etenkin nuorten miesten fyysinen kunto on luvattoman huono. Ja kuten edellä mainitustakin voi päätellä on maamme urheilumenestys ja olympiatoivot paljolti naisten varassa.

Mikä on tämän päivän suomalainen mies? Missä nuorten miesten liikunnallinen kunnianhimo?

Menneinä vuosikymmeninä oli eräänlainen kovan kundin imago osa nuoren miehen minä-kuvaa. Sitten tuli tämä reppanakulttuuri kaikkeen esittävään taiteeseen, ja pehmeiden arvojen ylikorostaminen yhteiskuntaan. Nekö kantavat nyt tätä huonoa hedelmää?

Seppo Rädyn sanoin kuusikymppiset pesevät kolmikymmenvuotiaat kilpakentillä. Peruskoululla on suuri vastuu liikunnan opetuksessa. Niin aloitettiin liikkuva peruskoulu projekti, kuten Susanna Koski mainitsi. Mikä on sen kohtalo jatkossa. Hallitus on vaihtunut ja uusi opetusministeri puolueesta, joka on aina ylenkatsonut liikuntaa ja urheilua.

Suomi käyttää muita Pohjoismaita huomattavasti vähemmän rahaa urheilun tukemiseen. Miksi? Esimerkiksi veikkausvaroista voisi sinne osoittaa huomattavasti enemmän. Huippu-urheilua on joskus kritisoitu kaupallisuudesta. Ehkä näin onkin. Mutta maailma ja etenkin nuoret tarvitsevat esikuvia.

Huonokuntoisia nuoria miehiä on maassamme jo aivan liikaa.