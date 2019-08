Pääkirjoitus: Lemmikin hankinta on iso ratkaisu - Kesäkissailmiö ei ole valitettavasti kadonnut mihinkään



Lemmikkieläimiin panostetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta kissan kohtalo on usein huono. Kesäkissailmiö ei ole poistunut kaikesta valistuksesta huolimatta. Söpöjä kissanpentuja otetaan lasten ja omaksi iloksi ja kesän päätteeksi lemmikistä halutaan päästä eroon.

Puskaradiot ja ilmoitustaulut ovat täynnä kissanpentujen kuvia ja niitä tarjotaan maksutta kiinnostuneille. Aina pennut eivät päädy hyvään kotiin.

Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistyksen aktiivin Anna-Kreta Kinnusen mukaan kissan elämää ei arvosteta yhtä paljon kuin muiden lemmikkieläinten (KP 6.8.). Kinnunen arvioi ainakin yhdeksi syyksi sen, että kissoista ei yleensä makseta. Siksi niiden annetaan kulkea myös vapaina minkä seuruksena niitä uhkaavat monet vaarat.

Järjestyslain mukaan omistajan on huolehdittava siitä, että kissa ei pääse kytkemättömänä kuntopolulle, yleiselle uimarannalle tai lasten leikkipaikoille. Mikään laki ei varsinaisesti estä kissojen vapaata liikkumista. Liikenne, petoeläimet ja ihmisetkin voivat koitua vapaana kulkevan kissan kohtaloksi. Toisaalta kissa itse voi tappaa pikkulintuja ja oravia eikä vieras kissa omalla pihamaalla ole kaikille ihmisille muutenkaan mieleen.

Eläinhoitola Kotipesä Kokkolassa ottaa vastaan löytökissoja ja -koiria. Selvä trendi on se, että löytökoirat haetaan takaisin kotiin, mutta kissoista vain 40 prosenttia päätyy takaisin omistajalleen. Yhdistyksen ylläpitämä Kotipesä leikkauttaa ja rokottaa löytäeläinkotiin jäävät kissat. Uusilla omistajilla on koeaika, jonka jälkeen kissa on mahdollista palauttaa, mikäli se ei viihdy uudessa kodissaan.

Empatian puute elollista olentoa kohtaan ihmetyttää ja harmittaa. Aikuisten toiminta ei anna kummoistakaan esimerkkiä siitä, miten eläimiä tulisi kohdella. Kenenkään ei ole pakko ottaa lemmikkieläintä. Olosuhteiden muuttuessa varmasti löytyy auttavia tahoja sen varmistamiseksi, ettei kissaa tarvitse hylätä tai laiminlyödä. Lemmikin hankkiminen ja pitäminen on ratkaisu, jota kannattaa vakavasti harkita. Kissakin elää parhaimmillaan kaksikymmentä vuotta. Lemmikkieläin vaatii aikaa, rahaa ja huolenpitoa.