Jukka Aniaksen kolumni: Ken tuuleen kylvää, se myrskyyn niittää

Ainakin hieman vanhemman polven kansalaiset tietävät, mitä otsikkoasiasta tapaa seurata. Aivan. Niittohommat tapahtuvat myrskyssä.

Ikivanhasta sananparresta rakennettu aasinsilta on varmasti kömpelö, mutta kyllä se tanakankin kävelyn kestää. Kun yhteiskunnissa lietsotaan vihaa, kaunaa ja katkeruutta, se luo pohjan hirmuteoille. Ainakin jollakin aikavälillä.

Yhdysvaltain liittovaltion perustamisen yksi lähtökohta (perustuslain toinen lisäys) on ollut oikeus kantaa asetta. Sitä oikeutta on totisesti käytetty. Laskennallisesti Yhdysvaltain jokaisella kansalaisella (asukasluku 327 miljoonaa) on vähintään yksi ase. Suhdeluku 1,2 aseiden määrän ja asukasluvun välillä on maailman suurin.

Kärjistynyt ja osin tarkoituksellisesti lietsottu vihapuhe yhdistettynä kolossaaliseen aseiden määrään tarkoittaa pahimmillaan viime viikonlopun kaltaisia traagisia uutisia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aseväkivaltaa tilastoivan riippumattoman Gun Violence Archiven mukaan Yhdysvalloissa on tapahtunut tänä vuonna keskimäärin vähintään yksi joukkoampuminen (osallisina vähintään neljä ihmistä) joka ikinen päivä. Kuolleita on viime viikonloppu mukaan lukien 273.

Jopa presidentti Donald Trump heräsi vihdoin maanantaina ja asetteli sanansa poikkeuksellisen jyrkästi aseväkivaltaa vastaan.

Niin tosin asetteli presidentinvaalikampanjassaan vuonna 2015 leimaamalla meksikolaiset rikollisiksi ja raiskaajiksi.

Ei Yhdysvaltain kammottavaa tilannetta voi tietenkään palauttaa pelkästään Trumpin puheisiin, mutta ei häntä voi syyntakeettomaksikaan julistaa.

Kun puhutaan aseiden määrästä asukaslukuun suhteutettuna, Suomi nousee vääjäämättä esille. Reipas vuosikymmenen sitten suomalaisten omistamien aseiden määrää liioiteltiin kansainvälisessä mediassa.

Nyt luvut lienevät lähellä todellisuutta. Metsästäjien Suomessa aseita tosiaankin on paljon. Niitä myös käsitellään vastuullisesti.

Small Arms Surveyn tuoreimman tilaston mukaan siviilit omistavat Suomessa noin 1,8 miljoonaa asetta. Se on suhteessa väkilukuun kymmenenneksi eniten maailmassa. Lukuun sisältyvät luvattomat aseet, joiden määrä on enemmän tai vähemmän kiistanalainen.

Joukkoampumisista ei voi suomalaisessa mediassa puhua oma historia unohtaen. Jokelan (2007) ja Kauhajoen (2008) koulusurmat ovat suomalaisen väkivaltahistorian synkimpiä lukuja.

Hirmutekoja ei avoimessa yhteiskunnassa voi koskaan aukottomasti estää. Järkevän tiukka aselainsäädäntö, mahdollisimman tasa-arvoinen yhteiskunta ja maltillinen vuoropuhelu ovat oikeastaan ainoat eväät ennalta ehkäistä Atlantin takaiset kauhutarinat.

Maltillisesta vuoropuhelusta on syytä olla huolissaan.