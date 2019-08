Lukijan mielipide: Pitääkö olla kiitollinen? – Tarvitsemme kiitollista mieltä elämän pohjasäveleksi



Vastaus otsikkoon, että pitää olla ja syvästi kiitollinen. Mistäkö pitää olla kiitollinen ja iloinen? Tästä Perho-päivästä ja maakuntaliiton juhlasta viime viikonlopulla sekä siihen liittyvistä asioista, arvokkaista ja merkityksellisistä.

Maaplaneettamme on sellaisessa asennossa, että aurinkoiset päivät tulevat, jos tulevat. Nyt sattui pilvipouta, mutta se ei hidastanut yhteistä juhlimista Perhon rantabulevardilla. tarjouksia, myytävää ja vuorovaikutteista sanailua löytyi runsaasti. Pöytien ja kojujen keskellä tungeksi väkeä. Paljon, paljon ihmisiä. tutut tapasivat toisiaan ja uusia tuttavuuksia solmittiin.

Perho-päivä on jokavuotinen tapahtuma. Ottakaa toisetkin keskipohjalaiset kunnat mallia, juhlia olemassaoloaan yhdessä. Tehkää tunnetuksi historiaa, nostakaa esille mitä kaikkea meillä jo on, luokaa syvempi katsaus elin- ja olinpaikkaan, visioikaa tulevaisuutta ja nauttikaa henkisestä rikkaudesta täysin siemauksin, siihen sisällytettynä arvo- ja tunnemaailma. Sillä nämä seudut, maisemat, asutusalueet, elämäntavat ja yhdessä eläminen sitovat yhteen kuuluvuuden vailla vertaa. Kun juuret ovat syvällä kotiseudussa, niin silloin on valmiimpi vastaanottamaan erilaisia haasteita. Silloin on vahvuutta ja varaa hyväksyä toisemme ja nauttia entistä yhteistyökykyisempänä kansalaisena ainutkertaisista päivistämme.

Tarvitsemme kiitollista mieltä elämän pohjasäveleksi. Perho-päivä ja maakuntaliiton juhla sen osoitti. Kiitos järjestäjille! Vanha viisaus se sanoo: "Kaikki tämä ja taivas myös." kannattaa olla, ja pitää olla kiitollinen – paljosta.