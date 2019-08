Pohjanmaan kauppakamarin johtaja: Ratkaisuja Perhonjoen siltatyömaalle – Työtä voisi tehdä kolmessa vuorossa ja rakenteissa voisi käyttää nopeammin kuivuvaa betonia



Perhonjoen siltatyömaa on ollut käynnissä nyt reilut kolme kuukautta. Työt ovat edistyneet, ja ensi viikolla työmaalle tulee kymmeneksi viikoksi tutkalla varustettu liikennevalo-ohjaus. Kaksi toisistaan riippumatonta konsulttifirmaa mallinsi keväällä valo-ohjauksesta aiheutuvia ruuhkia, ja molemmat vakuuttivat jonotusaikojen olevan ruuhka-ainoinakin vain muutamia minuutteja. Kuinka pieleen menivätkään!

Valo-ohjausta testattiin alkuviikosta. Kymmenet autoilijat raportoivat seisseensä jonossa parikymmentä minuuttia, joku kertoi nauttineensa tienvarsimaisemista jopa 40 minuutin verran. Pohjoiseen menevän jonon pää ylsi pisimmillään jopa Prisman kiertoliittymään saakka. Uuden mittavan syöttöliikenteen lähteen kasitielle on tuonut keväällä avattu Lidl – sen merkitystä tuskin osattiin laskelmissa huomioida.

Kajaanintien risteyksen ja Kokkolan keskustan välillä kulkee keskimäärin 11 000 autoa vuorokaudessa, joista rekkoja on tuhatkunta ja loput henkilöautoja. Työmatkaliikenne, rekkaliikenne, hälytysajoneuvoliikenne, taksiliikenne, matkailijat – kaikki kärsivät. Keväällä ihmeteltiin sitä, että siltatyömaalle ei saatu rinnakkaissiltaa, joka on maan yleinen tapa. Tuolloin kauppakamari peräänkuulutti suunnitelmaa sen varalle, että ruuhkalaskelmat osoittautuisivat vääriksi. Nyt on aika kaivaa se esiin.

Keinoja on, jos niitä halutaan käyttää. Kymmentä viikkoa on mahdollista lyhentää. Työtä olisi mahdollista tehdä kolmessa vuorossa, eikä yhdessä, kuten nyt. Rakenteissa olisi mahdollista käyttää nopeammin kuivuvaa betonia. Muitakin keinoja lienee. Kehnoin vaihtoehto on ohjata henkilöautot Söderbackan- ja Rödsöntielle. Näitä teitä ei ole mitoitettu tällaisille liikennemäärille. Kustannuksia tulee, kun tiet joudutaan korjaamaan.

Miksi asian ratkaiseminen on tärkeä? Jos tavarakuljetuksessa olevan rekan seisominen maksaa 65 euroa tunnissa, niin siltatyömaa tuo ylimääräisiä kustannuksia kuljetuksiin näillä liikennemäärillä kymmenessä viikossa melkoisesti. 20 minuutin odotusaika maksaa tuona aikana 1,5 miljoonaa euroa ja puolen tunnin jonotusaika tuo lähes 2,3 miljoonaa euroa lisäkustannuksia. Viivästyneet kuljetukset toki sitten kumuloivat myös muita lisäkustannuksia. Suurin huoli on kuitenkin hälytysajoneuvojen osalta. Tulipalot ja nopeaa apua tarvitsevat potilaat eivät odota – jo minuutinkin viivästys voi olla kohtalokasta.