Lukijan mielipide: Kikkaillaan numeroilla kaikki rikkaiksi – Erilaisten rahapelien ja keinottelun seurauksena on syntynyt maailmaan rahakeskittymiä



On järjenvastaista uskotella, että kaikki voivat rikastua jollakin numeroiden vaihdolla, niin että siitä syntyisi lisäarvoa. On ollut ketjukirjeitä ja erilaisia pyramidihuijauksia joissa myöhemmin liittyvät maksoivat voitot. Marxilainen määritelmä: ”vain tavaraan kohdistuva yhteiskunnallisesti välttämätön työ lisää tavaran arvoa”. Tämän päivän ongelma on, että pyritään kaikin tavoin saamaan tavaran vaihdossa mahdollisimman suurta voittoa. Näin ihminen joka tekee työn ja nostaa oikeasti tavaran arvoa saa vähemmän työstään. Ylimääräinen voitto ei ole yhteiskunnallisesti välttämätöntä, tätä kutsutaan kuitenkin nerokkaaksi liikkeen johtamiseksi.

Erilaisten rahapelien ja keinottelun seurauksena on syntynyt maailmaan rahakeskittymiä. Esimerkiksi 26 rikkaita omistaa yhtä paljon kuin puolet ihmiskunnasta. USA on sotaretkillään maksanut dollareilla sotimisen kustannuksia, EKP ostaa jäsenvaltioiden lainapapereita ja rahaa on, niin paljon liikkeellä ettei korkoja voi nostaa. Jopa miinuskorolla tarjotaan rahaa. Eikö nämä ole periaatteessa setelirahoitusta?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

En ole ekonomisti, mutta eikö kuitenkin taloustieteilijät puhu liian rahan vaaroista. Meille on syntymässä antiikin keisarikuntaa muistuttava tila, jossa suuri joukko pienellä palkalla valmistaa loistoristeilijöitä, huvijahteja, loistoautoja, kalliita asuntoalueita, lomakyliä ja muita luksustuotteita joihin on varaa vain tosirikkailla. Niin sanotun keltaisen lehdistön kautta kansa on alkanut elää näiden superrikkaiden elämää, joita koskevia juoruja lehdet vatkaavat päivittäin. On suuri vaara, että aletaan matkia näiden superrikkaiden elämäntapaa ja velkaannutaan. Taidetaan olla jo sillä tiellä.

Qatar on hyvä esimerkki mihin on johtanut, kun on paljon rahaa. Piskuinen öljyvaltio sai jalkapallon MM-kisat, vaikka pientä maan vähemmistöä palvelee nälkäpalkalla köyhien valtioiden kansalaisia siirtotyöläisinä. Olemme hyväksymässä samaa käytäntöä Euroopassakin, näitä niin sanottuja paskaduuneja ollaan jättämässä maahanmuuttaneille.